Führung über den jüdischen Friedhof in Schwelm

Der jüdische Friedhof an der Delle: Marc Albano-Müller bietet am Freitag, 10. September, eine kostenlose Führung an.

Schwelm. Wer schon immer einmal den jüdischen Friedhof an der Delle in Schwelm besichtigen wollte, kann sich für eine Führung am Freitag anmelden.

Einen weiteren wichtigen Gedenkort zur Geschichte der Juden in Schwelm besitzt die Kreisstadt bereits in Form des jüdischen Friedhofs an der Delle. Weit vom Stadtzentrum entfernt, rückte der Friedhof 2019 doch mit Führungen des Vereins für Heimatkunde wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein.

Die Führungen stießen damals auf großes Interesse. Daher wird der Verein für Heimatkunde jetzt im Vorfeld der Festveranstaltung zur Einweihung des Immanuel-Ehrlich-Platzes erneut Führungen anbieten, wieder unter der Regie von Marc Albano-Müller. Eine erste Führung findet statt am Freitag, 10. September, um 16 Uhr.

Der Jüdische Friedhof erzählt von mehr als 300 Jahren des christlich-jüdischen Zusammenlebens in Schwelm. Er wurde an der Delle angelegt um 1776 als zweiter jüdischer Friedhof Schwelms; über etwa 170 Jahre in aktiver Nutzung durch die Jüdische Gemeinde der Stadt und ihres Umlands. Das letzte Begräbnis fand im Mai 1943 statt. Noch immer ist die Jüdische Gemeinde der Besitzer des Ortes, heute längst nicht mehr mit Sitz in Schwelm, sondern in Dortmund. Der Friedhof wird heute vom Landesverband der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe betreut. Der Schlüssel ist am Liegenschaftsamt der Stadt Schwelm deponiert.

Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt ist. Anmeldungen für die kostenlose Führung über den jüdischen Friedhof nimmt der Verein für Heimatkunde entgegen: E-Mail: vfh-schwelm@t-online.de; 0157/32237191 (Anrufbeantworter).

