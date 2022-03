Für Schüler aus dem EN-Kreis starten wieder die Praktika

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Vom 28. März bis zum 8. April können Schülerinnen und Schüler sich praktisch in Unternehmen in Hagen und im Ennepe-Ruhr-Kreis ausprobieren.

Zwei Wochen vor den Osterferien stehen ganz im Zeichen des Praktikums. Aus gutem Grund, denn Praktika sind aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren deutlich zu kurz gekommen. Das wird jetzt nachgeholt. Vom 28. März bis zum 8. April können Schülerinnen und Schüler sich praktisch in Unternehmen in Hagen und im Ennepe-Ruhr-Kreis ausprobieren.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Für die Ausbildungsbetriebe ist das eine zusätzliche Chance, ihren zukünftigen Nachwuchs persönlich kennen zu lernen. Unterstützung finden interessierte Jugendliche in den Schulen, bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur Hagen, bei den lokalen Partnern am Ausbildungsmarkt und über Praktikumsbörsen im Internet.

Lesen Sie auch: Hunger in Schwelm: Tafelladen gehen die Waren aus

„In den letzten zwei Jahren war der Kontakt zu den Schülern pandemiebedingt deutlich reduziert. Unsere Berater konnten nicht an die Schulen, Jugendliche zeitweise nicht zu uns. Und die Möglichkeiten für Praktika waren ebenfalls stark eingeschränkt“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen. „Darunter hat die Berufsorientierung sehr gelitten, viele Jugendliche sind verunsichert. Zudem verstärkte sich der ohnehin deutliche Trend zu weiterführendem Schulbesuch. Mit der Aktion „Praktikum jetzt!“ holen wir jetzt das wichtige gegenseitige Kennenlernen von Bewerbern und Ausbildern nach. Ich freue mich, dass wir den Schülerinnen und Schülern das in diesem Jahr ermöglichen können – in einer Zeit mit besten Chancen auf eine Ausbildung!“

Lesen Sie auch: Deko und mehr: Alle Teile unserer Serie: Schöner wohnen - besser Leben

Mit der Suche nach passenden Praktikumsmöglichkeiten können Schülerinnen und Schüler sofort beginnen. Die Industrie und Handelskammern sowie die Handwerkskammern sind ebenfalls Ansprechpartnerinnen für Jugendliche, die das passende Unternehmen suchen sowie für Unternehmen, die mitmachen und Praktikumsplätze zur Verfügung stellen wollen.

Aktionswochen vor den Osterferien Die Aktionswochen vor den Osterferien wurden ausgewählt, damit für die Schülerinnen und Schüler ausreichend Abstand vor den Abschlussprüfungen besteht. In den anschließenden Osterferien kann das Praktikum zudem freiwillig verlängert oder Erfahrungen in weiteren Betrieben gesammelt werden. „Praktikum Jetzt!“ ist eine gemeinsame Aktion der Partner im Ausbildungskonsens NRW und im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA).

Die angebotenen zusätzlichen Praktikumsplätze können auch im Internet über die bestehenden Praktikumsbörsen gefunden werden:

Praktikumsbörse der Bundesagentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de/jobsuche/?angebotsart=4 („Praktikum“ ergänzen und Ort eingeben)

Praktikumsbörsen der Handwerkskammern www.whkt.de/praktikum2021/lehrstellenboersen-der-handwerkskammern

Praktikumsbörse der IHKen www.ihk-lehrstellenboerse.de/(„Praktikum“ in Suche eingeben)

Der Kontakt zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Hagen: 02331/202450 oder JBA-Hagen@arbeitsagentur.de; im EN-Kreis: 02302/929450 oder Witten.252-BBvE@arbeitsagentur.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm