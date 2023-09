Für weniger Müll: Fahrräder reparieren statt verschrotten

Gevelsberg. Alte Fahrräder werden an den Wertstoffhöfen in Gevelsberg und Witten zukünftig nicht mehr verschrottet, um so unnötigen Müll zu vermeiden.

„Metallschrott“ – so lautete bisher das Etikett, das alle Fahrräder erhielten, die an den Wertstoffhöfen des Ennepe-Ruhr-Kreises in Gevelsberg und Witten abgegeben wurden. Dies ist jetzt Geschichte, dank einer Kooperation der Kreisverwaltung mit dem Anlagenbetreiber AHE und der Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung (Wabe) rollen zu reparierende Zweiräder nach einem kurzen Zwischenstopp zukünftig wieder über Straßen und Wege.

An den Wertstoffhöfen abgeholt und anschließend aufbereitet werden die Räder von Mitarbeitern der Wabe-Radstationen in Witten und Herdecke. Im Fokus stehen dabei Drahtesel, deren Reparatur lohnend und machbar ist, sowie jene, die noch als Ersatzteillager zu verwenden sind.

Abfall vermeiden

Alle anderen Räder erhalten weiterhin das Etikett „Metallschrott“ und werden auf diesem Weg verwertet. Von den instandgesetzten Rädern sollen Menschen mit geringem Einkommen profitieren. „Wertstoffe erhalten und Abfall vermeiden, Beschäftigungsinitiative unterstützen und finanziell Benachteiligten ein ökologisches Mobilitätsangebot machen – das Vorhaben führt quasi zu einer Win-Win Situation hoch zwei. Gewinner sind gleichermaßen Umwelt und Bürgerinnen und Bürger im Ennepe-Ruhr-Kreis und darüber hinaus“, freuen sich Christian Kappenhagen, zuständiger Fachbereichsleiter der Kreisverwaltung, Mark Kohlberger, Geschäftsführer der Wabe und Johannes Einig, AHE Geschäftsführer, über den Startschuss für das gemeinsame Projekt.

Wer sein Fahrrad an einem der beiden Wertstoffhöfe abgeben möchte, nutzt dafür die gekennzeichneten Boxen. Die Öffnungszeiten für Gevelsberg (Hundeicker Straße 24-26): montags bis freitags 13 bis 16.30 Uhr, samstags 9 bis 12 Uhr. In Witten (Bebbelsdorf 73) stehen die Tore montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr offen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm