Gartenwerkzeug ist nicht nur was für Männer

„Ich dachte immer Gartenwerkzeug ist eher so eine Männer-Sache“, sagt Nicolin Wagner. Doch auch sie sei mittlerweile zum richtigen Werkzeug-Fan geworden. Nicht nur, weil sie damit als Fachmitarbeiterin im Gartencenter Mencke beruflich zu tun hat, sondern weil der Einsatz die Gartenarbeit tatsächlich erleichtere und „es damit viel mehr Spaß macht“. Sie gibt einen Überblick, welches Werkzeug im Garten sinnvoll ist und wie es am besten gepflegt wird.

Die Grundausstattung

Die Rosenschere fällt Nicolin Wagner als erstes ein, wenn sie von Gartenwerkzeugen spricht. Die sollte jeder haben. Nicht nur für Rosen, sondern für kleine Zweige aller Arten. Ab einem Durchmesser von 2 bis 3 Zentimetern sollte lieber die Astschere zum Einsatz kommen. Für dicke Äste ist die Baumsäge die richtige Wahl. Bei allen Ausführungen sollten gehärtete Klingen verbaut sein. Die können ausgetauscht und geschärft werden. Mit einem Schleifstein könne man die Klingen ganz leicht abziehen. Ganz wichtig: Niemals sollte Draht damit durchschnitten werden, sonst werden die Klingen beschädigt. „Dafür ist eine Kneifzange das richtige Werkzeug.“

Das Allzweckgerät

Wichtig: Flugrost und Schmutz abbürsten Foto: Nicolin Wagner

Ein guter Spaten gehört aus Sicht der Fachfrau ebenfalls in jeden Gartenhaushalt: Um Umzugraben, Rasenkanten zu stecken, Stauden zu teilen, Pflanzlöcher auszuheben. Da die wenigsten aus Edelstahl sind, sei es wichtig bei der Nutzung einiges zu beachten. Nicht stundenlang in der Erde stecken lassen, weil Huminsäure das Metall sonst angreift. Der Witterung sollte das Holz ebenfalls nicht zu lange ausgesetzt sein, sonst leide das Holz. Das beste Material für den Stiel sei übrigens Esche. Das Spatenblatt sollte regelmäßig von Schmutz und Flugrost befreit werden. Damit sich das Metall nicht vom Holz löst, sollte der Spaten niemals vor und zurück geruckelt werden, wenn er zu fest in der Erde sitzt, sondern von rechts nach links. Und noch ein Tipp von Nicolin Wagner: Beim Spaten sollte eine ausgestellte Trittfläche vorhanden sein.

Gut gegen Unkraut

Die Spitzhacke hilft dabei, den Boden zu lockern, gerade in diesen Breiten sei die Erde schwer. „Nach dem Winter sollte der moosige Belag auf den Beeten aufgelockert werden“, rät Nicolin Wagner. Das verbessere den Luft- und Wasserhaushalt. Eine Spitzhacke hilft übrigens auch beim Kampf gegen Unkraut. Ist der Boden locker, gelangt man besser an die Wurzeln von Giersch und co.

„Die Grabegabel hilft gegen Ackerwinde“, weiß die Hobbygärtnerin aus Erfahrung. So komme man besser an die zarten Wurzelausläufer dieser alles umschlingenden Pflanze. Löwenzahn rückt man am besten mit dem Korkenzieher zu Laibe. Der gehe tief in den Boden und packe die Pflanze bei der Wurzel. Nicht zu vergessen der Wurzelstecher oder der Fugenkratzer, der gerne am Gehweg gegen Unkraut zum Einsatz kommt.

Große Variabilität

Nicolin Wagner vom Gartencenter Mencke. Foto: Privat / WP

Viele Werkzeuge gebe es auch mit verlängertem Stil, damit man sich nicht so bücken muss. Die Auswahl an Gartengeräten ist groß. „Es ist für jeden etwas dabei“, weiß Nicolin Wagner. Es gebe sogar einen Damenspaten. Der sei kleiner und leichter, „wir Mädels können damit tatsächlich besser arbeiten“, sagt Nicolin Wagner und lacht.

Besonders nützlich sei auch die Grabegabel. Sie lockert den Boden, ohne zu viel Erde umzuwälzen wie zum Beispiel ein Spaten. Mit der Grabegabel könne man auch Rosenwurzeln belüften. Einfach neben dem Stock in die Erde stechen und wieder rausziehen. Der Rechen sei dafür da, Beete zu glätten. Der Fächerbesen, um das Laub vom Rasen zu bekommen.

Der Rasenmäher

„Auch Rasenmäher nutzen sich ab und müssen gepflegt werden“, sagt die Fachfrau und Hobbygärtnerin. Dass die Klingen nachgeschärft werden müssen, sehe man daran, dass das Gras eher gerissen und nicht geschnitten werde. Ganz wichtig sei auch die Reinigung, sonst bildet sich auf den Klingen ein „Gebilde aus verhärteten Pflanzenresten“.

Was sonst noch wichtig ist

Eine gute Gießkanne mit einer feinen Brause sei vor allem bei der Aussaat im Frühjahr sinnvoll. Wasser sei ohnehin ein Thema, das immer wichtiger werde. „Jeder sollte sich in seinem Garten ein Regenfass zulegen“, sagt Nicolin Wagner.

Auch wenn die Gartensaison vorbei ist, „Gartenwerkzeug ist ein super Weihnachtsgeschenk“, sagt Nicolin Wagner. Das steigere die Vorfreude auf das neue Gartenjahr, das im Frühjahr beginnt.