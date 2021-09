Gas und Bremse verwechselt: Unfall mit schweren Folgen

Ennepetal. Gas und Bremse verwechselt: Nach diesem Unfall muss eine 59-jährige Ennepetalerin ins Krankenhaus.

Eine 59-jährige Ennepetalerin wurde am Donnerstagabend gegen 18 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Lindenstraße in Ennepetal mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatte unabsichtlich voll auf das Gaspedal getreten.

Die 59-jährige Ennepetalerin verwechselte – laut eigener Aussagen gegenüber den Polizeibeamten – beim Einparken das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr gegen den Holzzaun des Parkplatzes.

Der Einschlag des Wagens in den Zaun war derart stark, dass die Fahrerin sich bei dem Unfall so stark verletzte, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

