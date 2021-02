Die Feuerwehr war am Samstag in Ennepetal im Einsatz.

Feuerwehr Gasgeruch im Einfamilienhaus in Ennepetal

Ennepetal. Gasgeruch: 28 Kräfte der Feuerwehr waren am Samstag in der Hermann-Löns-Straße im Einsatz.

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am vergangenen Samstag um 17.30 Uhr zu einem Einsatz unter der Gefahrenlage „Gasgeruch im Haus“ in die Hermann-Löns-Straße alarmiert. Es rückten insgesamt acht Fahrzeuge und 28 Einsatzkräfte der Hauptwache, des Löschzuges Milspe/Altenvoerde und der Löschgruppe Rüggeberg aus. Vor Ort wurden direkt Gasmessungen in drei Wohnhäusern vorgenommen und die AVU angefordert.

Die Bewohner der Häuser mussten sofort ihre Wohnungen verlassen und wurden vom Rettungsdienst und der Feuerwehr betreut. In einem Haus wurden erhöhte Messwerte festgestellt. Die AVU schieberte die Gaszufuhr ab und wurde direkt tätig. Es war kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. Der Einsatz endete um 18.56 Uhr.

