Gasgeruch: Mehrfamilienhaus in Ennepetal evakuiert

Ennepetal. Weil es in einem Mehrfamilienhaus an der Kirchstraße in Ennepetal nach Gas roch, wurde das Haus am Montagabend von der Feuerwehr evakuiert.

Um 22.48 Uhr ging die Alarmierung bei der Wehr ein. Die Besatzung der Hauptwache sowie Kräfte des Löschzugs Milspe-Altenvoerde und der Löschgruppe Külchen rückten darauf hin aus. Sie sperrten den Bereich um das Gebäude ab und bauten einen Löschangriff in Bereitstellung auf. Das Gebäude wurde evakuiert, die Personen wurden durch eine Löschgruppe betreut und mit Decken versorgt.

Ein Mitarbeiter der AVU stellte als Ursache für den Gasgeruch eine Undichtigkeit an einem Kugelhahn fest. Nachdem das Problem behoben war, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde für die Dauer des Einsatzes durch die Löschgruppe Voerde sichergestellt.

Person hinter verschlossener Tür

Bereits am Montagnachmittag um 14.23 Uhr war die Wehr zu einer Person hinter verschlossener Tür an der Hinnenberger Straße im Ortsteil Voerde gerufen worden. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür mit Spezialwerkzeug. Die Person wurde schließlich unbeschadet in ihrer Wohnung angetroffen. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 15.03 Uhr.

