Pandemie Gedenken an 27 Corona-Tote in Schwelm

Schwelm. Die Stadt Schwelm gedenkt ihrer 27 Corona-Toten, die sie seit Pandemiebeginn zu betrauern hat.

Flaggen wehten gestern auf Halbmast. „Wir wollen gemeinsam, auch im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Schwelm, jener 27 Menschen aus unserer Stadt gedenken, die seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 an den Folgen einer Infektion mit dem Corona Virus verstorben sind“: Mit diesen Worten eröffnete Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard einen kurzen – coronabedingt nicht öffentlich angekündigten – Gedenkakt, zu dem er ausschließlich mit seinem Stellvertreter Peter Schier und seinen Stellvertreterinnen Christiane Sartor und Brigitta Gießwein vor dem Rathaus an der Hauptstraße 14 zusammengekommen war.

Vor dem Gebäude wehten die Flaggen auf Halbmast, und auf dem Rasen wurde zu Ehren der Verstorbenen eine Blumenschale mit Trauerflor aufgestellt. „Fast 80.000 Menschen sind allein in Deutschland in der Corona-Pandemie gestorben. Bei dem heutigen nationalen Gedenktag geht es um ein gemeinsames Miteinander im Leid, um Trost. Unser aufrichtiges Beileid gilt den Angehörigen, denen der Tod einen geliebten Menschen genommen hat“, sagte das Stadtoberhaupt.

Stephan Langhard erinnerte daran, dass auch bei uns an Covid erkrankte Menschen wegen der Umstände nicht bis zuletzt von ihren Lieben begleitet werden können. Und weil Verstorbene wegen der notwendigen Kontaktreduzierung nur in kleinem Kreise beigesetzt werden könnten, hätten nicht alle Verwandten, Bekannten, Nachbarn oder Kollegen die Gelegenheit, am Grab Abschied zu nehmen.

Mahnung an Bürger

„Das heutige Gedenken mahnt uns als Gesellschaft und als einzelne Bürgerinnen und Bürger, dass die Missachtung der Hygieneregeln, vor allem auch im privaten Bereich, Menschenleben kosten kann. Denn wir erleben, dass Infektionstreiber nicht mehr die Gemeinschaftseinrichtungen, Betriebe oder der öffentliche Raum sind, sondern vielmehr die Zusammenkünfte mit der Familie oder mit Freunden. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger, ob alt oder jung, zum wiederholten Male sehr eindringlich, bei dieser großen gemeinsamen Anstrengung mitzumachen.“