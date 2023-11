Gefährliche Sanierung: Wie man Asbest erkennt

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Mehr als 35.000 Häuser und 100.000 Wohnungen im EN-Kreis sind mit Asbest belastet. Die Gewerkschaft warnt vor Gefahren und gibt Tipps.

Wer sein Haus sanieren will, der muss derzeit nicht nur viel Geld in die Hand nehmen, der muss auch vorsichtig sein. „Es ist davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude, das von 1950 bis 1989 gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, Asbest gibt. Mal mehr, mal weniger“, sagt Friedhelm Kreft, der Bezirksvorsitzende der IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Er schätzt, dass etwa 35.500 Häuser und 101.200 Wohnungen im Ennepe-Ruhr-Kreis betroffen sind. Das sei etwa die Hälfte aller Wohnhäuser in diesem Gebiet. Er warnt davor, das Thema Asbest auf die leichte Schulter zu nehmen. Schon eine Faser könne krank machen. Friedhelm Kreft gibt Tipps, wie Asbest zu erkennen ist und worauf zu achten ist.

Wer in einem Haus wohnt, in dem Asbest verbaut wurde, müsse sich trotzdem erst einmal keine Sorgen machen. „Erst bei Sanierungsarbeiten wird es kritisch. Dann kann Asbest freigesetzt und damit zu einem ernsten Problem werden“, sagt Friedhelm Kreft. Er warnt vor einer „unsichtbaren Gefahr“, wenn Altbauten zu Baustellen werden: „Alles fängt mit Baustaub und dem Einatmen von Asbestfasern an. Bauarbeiter und Heimwerker haben kaum eine Chance, diese Gefahr zu erkennen.“ Bis zu 30 Jahre dauere es, ehe es zur tragischen Diagnose komme: Asbestose – mit Lungen-, Bauchfell- oder Kehlkopfkrebs. Zum Komplett-Schutz bei einer Sanierung mit Asbest-Gefahr gehöre daher immer mindestens eine FFP3-Atemschutzmaske. Ein spezieller Overall, Schutzbrille und Handschuhe sind zu tragen. Der Rat des Fachmanns: „Wenn mit Asbest im Haus zu rechnen ist, holen sie einen Fachmann dazu.“ Einen Asbestsanierer zum Beispiel, einen Malerbetrieb könne man ebenfalls anfragen.

Friedhelm Kreft, der Vorsitzende der IG BAU Westfalen Mitte-Süd, warnt vor Asbest. Foto: Tobias Seifert / IG BAU

Der Bezirksvorsitzende der örtlichen Gewerkschaft sagt: „Tonnen von Baumaterial mit Asbest stecken im Ennepe-Ruhr-Kreis in Altbauten.“ An unterschiedlichen Stellen. Zum Beispiel unter PVC-Platten, die in dieser Zeit gerne für den Fußboden genutzt werden. „Wenn man einen schwarzen Kleber sieht, deutet das sehr auf Asbest hin“, sagt der Fachmann. Sein Tipp: Den Boden drin lassen und etwas Neues drauf setzen, dann bestehe auch keine gesundheitliche Gefahr. „Es wird erst kritisch, wenn die Faser an die Luft gelangt“, sagt Friedhelm Kreft.

Wenn die Fenster schwarz sind, es sogenannte Eternitfensterbänke gibt, dann sei ebenfalls davon auszugehen, dass hier Asbest zu finden sei. Wer Fenster tauschen will, sollte einen Fachmann ran lassen. Dieser klebe den Raum luftdicht ab und sorge für einen Unterdruck, damit die Asbestfasern abgesaugt werden. Selbst sollte man die Finger von den Arbeiten lassen. Vor allem Häuser aus den 60er und 70er Jahren sind höchstwahrscheinlich betroffen, vor allem in Bereichen, in denen hohe Temperaturen erreicht werden können, wo es um Brandsicherung geht. In Lüftungsrohren beispielsweise oder in Kaminschächten.

320 Tote im vergangenen Jahr Laut Auskunft der IG Bau stecken knapp 44 Millionen Tonnen asbestbelastetes Baumaterial bundesweit im Gebäudebestand. In den vergangenen zehn Jahren seien 3376 Versicherte der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) an den Folgen einer asbestbedingten Berufserkrankung gestorben – darunter allein 320 Baubeschäftigte im vergangenen Jahr. Zur IG Bau gehören alle Gewerke, die mit Bauen zu tun haben: Maler, Maurer, Gerüstbauer, Gebäudereiniger, Bauern, Fortwirte und Floristen.

Friedhelm Kreft sagt: „Asbest ist oft im Putz und sogar in Spachtelmassen und Fliesenklebern. Vor allem aber im Asbest-Zement. Daraus wurden vorwiegend Rohre, Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen gemacht. Eternit war typisch für den Westen, Baufanit für den Osten.“ Ein großes Problem sei Spritz-Asbest: „Hier sind die Asbestfasern schwächer gebunden. Sie können deshalb leichter freigesetzt werden. Vor allem Aufzugsschächte sowie Schächte mit Versorgungs- und Entsorgungsleitungen wurden früher intensiv mit Spritzasbest verkleidet“, erklärt Kreft. Auch für die Isolierung von Heizungsrohren wurde Asbest genutzt, das sei an den Gipsbinden zu erkennen. Am Dach, an der Fassade, überall da, wo Zement genutzt wurde: Auch diese Stellen seien typische Orte, an denen Asbest zu finden ist. Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Bau betont, dass es wichtig sei, bevor es mit der geplanten Sanierung losgehe, das Haus auf diesen Schadstoff überprüfen zu lassen.

Asbest sei damals ein gängiger Baustoff gewesen, sagt Kreft. Am 1. Januar 1993 in Deutschland wurde die Herstellung und Verwendung von Asbest generell verboten. Mit der derzeitigen Sanierungswelle drohe aber nun eine ‚Asbest-Welle‘“, sagt Friedhelm Kreft. „Sie ist eine Gefahr – für Bauarbeiter genauso wie für Heimwerker“, sagt der Bezirksvorsitzende der Bau-Gewerkschaft. Und noch etwas kommt auf die Hauseigentümer zu: eine massive Kostensteigerung. „Die Asbestsanierung ist teuer.“

Er plädiert deshalb für eine staatliche Sanierungsprämie. Dazu müsse der Bund ein KfW-Förderprogramm „Asbest-Sanierung“ schaffen. „Das hilft, Kosten abzufedern, die bei einer – beispielsweise energetischen oder altersgerechten – Gebäudesanierung in asbestbelasteten Wohnhäusern zusätzlich entstehen. Außerdem ließe sich damit auch eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Asbest-Baustoffen sicherstellen“, so der Vorsitzende der IG Bau Westfalen Mitte-Süd. Er fordert auch eine Informationskamapagne: „Bauarbeiter und Heimwerker müssen wissen, wie der optimale Schutz vor Asbest aussieht.“

