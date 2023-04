Ein beschädigtes Krad nach einem Unfall (Archivaufnahme). In Ennepetal wird ein 17-Jähriger Kradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.

Unfall in Ennepetal

Unfall in Ennepetal Gegen Geländer gekracht: Kradfahrer (17) schwer verletzt

Ennepetal. Schwerer Unfall auf der Bahnhofstraße in Ennepetal: Ein Kradfahrer (17) wird schwer verletzt. Auch seine Sozia (18) muss ins Krankenhaus.

Ein 17 Jahre alter Sprockhöveler befuhr am Freitag gegen 22.25 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Bahnhofstraße in Ennepetal in Fahrtrichtung Kölner Straße. Als Sozia befand sich auf dem Leichtkraftrad eine 18-jährige Gevelsbergerin. Dann passierte es.

Mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der 17-Jährige in einen Kreisverkehr ein, kollidierte in der Ausfahrt mit einer Querungshilfe für Fußgänger und stürzte daraufhin gegen ein Metallgeländer.

Durch den Sturz verletzten sich der 17 Jährige schwer und die 18 Jährige leicht. Beide wurden in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht.

