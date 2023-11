Gekaufter Führerschein täuscht sogar die Polizei

Beim Straßenverkehrsamt in Schwelm wollte der Mann seinen Führerschein umschreiben lassen und bekam eine deftige Anzeige.

Schwelm Ein Gevelsberger wollte Dokument beim Straßenverkehrsamt umschreiben lassen. Stattdessen bekommt er eine Strafanzeige.

Mit dem Ziel, seinen bulgarischen Führerschein umschreiben zu lassen, begibt sich ein Gevelsberger am 3. März zum Straßenverkehrsamt in Schwelm. Doch statt einer Umschreibung gibt es für den 26-Jährigen eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung. Es stellt sich nämlich heraus, dass das bulgarische Dokument gar nicht echt ist.

Der Mann findet sich also im Amtsgericht Schwelm wieder. Er gibt an, iranischer Staatsbürger zu sein. 2018 sei er nach Deutschland gekommen, zunächst nach Hamburg. Dort habe er Arbeit gefunden. Irgendwann sei sein iranischer Führerschein nicht mehr gültig gewesen. „Ich habe die Sprache nicht beherrscht“, erklärt der Angeklagte. Deshalb habe er seinen Führerschein nicht umschreiben lassen.

Kollegen hätten ihm einen „einfacheren Weg“ aufgezeigt. In englischer Sprache absolviert der Mann im Internet eine theoretische Fahrprüfung. Er übergibt 1250 Euro an seine Kollegen. Kurz darauf bekommt er einen bulgarischen Führerschein. Die Kollegen hätten gesagt, das Dokument sei in Deutschland gültig, weil es ein europäischer Führerschein sei.

Ein paar Mal sei er damit sogar in Polizeikontrollen geraten, erklärt der Angeklagte. Nie hätte ein Beamter was gesagt. Bei einer Kontrolle sei ihm allerdings geraten worden, den Führerschein umschreiben zu lassen. Das machte polizeiliche Abfragen leichter.

Weil sich seine Sprachkenntnisse im Laufe der Zeit sehr verbessert hätten, sei er im März schließlich zum Straßenverkehrsamt gegangen. „Ich bin nie davon ausgegangen, dass der Führerschein gefälscht ist“, beteuert der 26-Jährige. Die Richterin kann nicht recht glauben, dass dem Angeklagten nie Zweifel gekommen waren, dass ein Führerschein, der auf diese Weise erlangt wird, gültig ist. „Sie haben ihn gekauft“, bringt sie es auf den Punkt.

Aus der Akte ergibt sich, dass der Gevelsberger vor seinem Besuch beim Straßenverkehrsamt zweimal geblitzt worden war. Dafür musste er einmal 600 und einmal 750 Euro Strafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zahlen. Weil eine Strafe für die Urkundenfälschung nicht ins Gewicht fallen würde, stellt das Gericht dieses Verfahren ein.

