Gelbe Säcke: In Ennepetal werden sie zur Haustür gebracht

Ennepetal. In Ennepetal werden Gelbe Säcke bis zur Haustür gebracht. Dahinter steckt eine Lösung, von der andere Städte nur träumen. So funktioniert’s.

Wer in den vergangenen Wochen Rollen mit Gelben Säcken vor seiner Haustür liegen hatte, hat diese höchstwahrscheinlich von einem Ennepetaler Sportverein bekommen. Denn der heimische Entsorger AHE GmbH hatte im Mai nach Partnern gesucht, die die Gelben Säcke effektiv und schnell an die Ennepetaler Bürgerinnen und Bürger verteilen.

Bei Dirk Baunscheidt, dem Vorsitzenden des heimischen Stadtsportverbandes, stießen sie auf offene Ohren. Nach einer schnellen Rundmail fanden sich mit Rot Weiß Rüggeberg, Blau Weiß Voerde, der Milsper Turnvereinigung und der Schwimmgemeinschaft Ennepetal vier Sportvereine, die bereit waren, einen großen Part der Verteilaktion mit ihren Mitgliedern zu übernehmen. Im Gegenzug unterstützt AHE die ehrenamtliche Arbeit der Vereine finanziell.

AHE lieferte die Säcke an verschiedene Lagerplätze im Stadtgebiet, von dort starteten die Teams der Sportvereine mit der Verteilung. Insgesamt 24.000 Rollen verteilten die Vereinsmitglieder in kürzester Zeit – eine starke Leistung. „Es ist eine gute Gelegenheit für die Sportvereine, eine enge Verbundenheit zu unseren Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen und sich in die kommunale Gemeinschaft einzubringen“, so Dirk Baunscheidt.

Heike Heinzkill von der AHE GmbH ergänzt: „So können wir zum einen die Versorgung der Bevölkerung mit Gelben Säcken sicherstellen und zeitgleich die Arbeit der Vereine unterstützen.“ Eine klassische Win-win-Situation, die im nächsten Jahr eine Fortsetzung finden soll. Vereine, die dann gerne mitmachen wollen, können sich beim Stadtsportverband per E-Mail an vorstand@ssv-ennepetal.de melden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Auch wenn in diesem Jahr die Sportvereine noch nicht das ganze Stadtgebiet abdecken konnten, musste aber kein Haushalt auf die Gelben Säcke verzichten. Den Rest der Verteilung übernahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AHE GmbH.

„Eine tolle Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren“, findet Bürgermeisterin Imke Heymann, „ich hoffe, dass sich im nächsten Jahr noch mehr Vereine finden, die an der Aktion teilnehmen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm