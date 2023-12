Sportvereine Geld von der Stadt für Sportvereine in Ennepetal

Ennepetal Der Rat der Stadt Ennepetal hat auf Antrag der SPD-Fraktion beschlossen, den Sportvereinen wieder eine Grundförderung pro Mitglied zu zahlen.

Gute Nachricht für die Ennepetaler Sportvereine: Die Stadt zahlt für das Jahr 2023 wieder eine Grundförderung in Höhe von 1,30 Euro je Mitglied. Das beschloss der Rat der Stadt in seiner letzten Sitzung des Jahres einstimmig. Die SPD-Fraktion hatte sich in der vorangegangenen Sitzung des Hauptausschusses dafür eingesetzt.

„Die Vereine haben unter Corona sehr gelitten“, begründete der SPD-Fraktionsvorsitzende Volker Rauleff den Antrag. Die Grundförderung war nach einem Beschluss des Sportausschusses seit dem Jahr 2018 nicht mehr ausgezahlt worden. Ab 2019 erhielten alle meldenden Vereine einen Pauschalbetrag in Höhe von 50 Euro. Darüber hinaus übernimmt die Stadt für alle jugendlichen Sportler bis zum vollendeten 18. Lebensjahr die Versicherungsbeiträge in Höhe von 80 Cent. Der Mehraufwand für die Stadt beträgt durch die Wiedereinführung der Grundförderung insgesamt 7068,20 Euro. Dafür standen noch Haushaltsmittel zur Verfügung. Nun dürfen sich die Vereinskassierer jeweils über Nachzahlungen freuen. Dabei wird von der Grundförderung pro Mitglied (ausschlaggebend ist hierfür Bestandserhebung des Landessportbundes für das laufende Jahr) jeweils der bereits ausgezahlte Pauschalbetrag von 50 Euro abgezogen.

Die Stadt Ennepetal kann gemäß der Richtlinien zur Förderung des Sports neben der genannten Grundförderung und der Versicherungsbeiträge für jugendliche Sportler Zuschüsse auch für Grundsportgeräte, Wettkämpfe, Leistungsport und für vereinseigene Sportanlagen gewähren. Im Jahr 2023 wurden für Wettkämpfe und für den Leistungssport keine Zuschüsse ausgezahlt. Für Grundsportgeräte erhielten der Wilhelmshöher Schützenverein 1297,00 Euro für Luftgewehre, die Milsper Turnvereinigung 2811,08 Euro für ein Trampolin sowie Rot-Weiß Rüggeberg 1150,82 Euro für Jugendtore. Die Höhe der Zuschüsse entspricht jeweils 25 Prozent der Gesamtkosten.

