Die Commerzbank-Filiale an der Wittener Straße in Gevelsberg (hier eine Archivaufnahme) ist Opfer von Vandalismus geworden.

Bank Geldautomaten in Gevelsberg besprüht und nicht mehr nutzbar

Gevelsberg. In einer Bank-Filiale in Gevelsberg hat ein bislang Unbekannter die Automaten besprüht. Das sagen Polizei und Bank.

Ein unbekannter Täter hat am Samstagmorgen gegen 7.40 Uhr den Vorraum der Commerzbank-Filiale an der Wittener Straße in Gevelsberg betreten. Die Filiale war zu diesem Zeitpunkt geschlossen, wie die Polizei meldet.

Lesen Sie auch:

Der Täter besprühte alle vorhandenen Automaten mit schwarzer Farbe und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Eine Überwachungskamera filmte den Vorfall. Die Polizei nennt folgende Personenbeschreibung: 30 bis 40 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Lederjacke, Jeanshose, schwarze Schuhe.

Ausweichen auf Postbank

Eine Sprecherin der Bank erklärt auf Nachfrage der Redaktion, dass es zu einem erheblichen Schaden an den Automaten gekommen ist. Lediglich der Kontoauszug-Drucker funktioniere noch. Die Sprecherin bittet Kundinnen und Kunden daher, auf die Postbank-Filiale im Kaufland, Großer Markt 7, auszuweichen. Beide Banken gehören zur sogenannten Cash Group. Zusätzliche Gebühren fallen daher nicht an.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Zur Höhe des Schadens oder weiteren Details des Geschehens möchte die Commerzbank sich nicht äußern. Sie äußerte sich auch nicht dazu,, ab wann die betroffenen Automaten wieder in Betrieb genommen werden könnten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm