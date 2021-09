Geldsegen vom Land für Schwelmer Tennisclub

Schwelm. Wer wissen will, was der Schwelmer Tennisclub mit dem Geld von Land gemacht, ist am Freitag auf der Anlage willkommen.

Lieber gemeinsam, statt einsam: Getreu diesem Motto hat der Schwelmer Tennisclub seine Anlage auf Vordermann gebracht – auch dank Fördergeld vom Land. Nordrhein-Westfalen hat für die Sportvereine ein Förderprogramm unter dem Titel „Moderne Sportstätten 2022“ aufgelegt. Bis zum Ende des nächsten Jahres fließen so 267 Mio. Euro in die Vereine, die damit ihre eigenen Sportanlagen modernisieren können.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

„Der Schwelmer Tennisclub hat sich über den Stadtsportbund Schwelm für dieses Programm beworben und den Zuschlag für zwei Maßnahmen auf der Anlage ,Am Brunnen‘ bekommen“, freut sich Stefan Biermann. Eine Maßnahme war die Erneuerung der Zaunanlage auf einer Länge von 140 Metern zur Milsper Straße. Das zweite Projekt war die komplette Erneuerung der Elektrik des Vereinsheims.

„Insgesamt hatten die Maßnahmen ein Finanzvolumen von 38.000 Euro, welche vom Land NRW mit 28.500 Euro bezuschusst wurden“, sagt Stefan Biermann. Die Restsumme wurden zum Teil aus Eigenmitteln des Vereines gedeckt. Einen gewichtigen Anteil steuerten aber auch die Vereinsmitglieder bei, indem sie Eigenleistungen bei den anstehenden Projekten erbrachten. „Ein besonderer Dank gilt dabei der Damenmannschaft des Schwelmer Tennisclubs, die nach den Elektroarbeiten das Vereinsheim in Eigenregie gestrichen hat“, berichtet der Kassierer. Auch die Abrissarbeiten der alten Zaunanlage seien durch Mitglieder des Vereines erledigt worden. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird nun durch ein Schild dokumentiert, dass die Verbesserung der Tennisanlage durch das Land gefördert wurde.

Heute „Tennis meets Cocktails“

Der Schwelmer Tennisclub zählt 150 Mitglieder, darunter 45 Jugendliche. „Wer in diesem Jahr noch zu uns kommt, der zahlt für 2022 einen verminderten Jahresbeitrag von 90 Euro“, wirbt Biermann mit einer Schnuppermitgliedschaft um neue Tennisfreunde.

Der reguläre Beitragssatz für Erwachsene beträgt 275 Euro. Er kann durch die Ableistung von Gemeinschaftsstunden auf bis zu 210 Euro gedrückt werden. Jugendliche und Kinder unter 14 Jahren zahlen jährlich 40 Euro.

Wer sich ein Bild von der Anlage machen möchte, der hat dazu auch am Freitag, 17. September, auf der After-Work-Party „Tennis meets Cocktails“ Gelegenheit. Ab 16 Uhr beginnt das Programm sportlich. Jeder, der gerne den Tennissport probieren möchte, ist herzlich eingeladen. Schläger und auch Bälle können zur Verfügung gestellt werden. Ab 18 Uhr fährt der Cocktailbus vor, natürlich ist dann auch für Partymusik gesorgt und am Grill kann der Hunger gestillt werden. Im Eintrittspreis von 25 Euro sind zwei „sehr große“ Cocktails und das Rahmenprogramm enthalten. Karten gibt es auch an der Abendkasse (es gelten die 3G-Regeln: vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm