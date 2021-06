Gemeinde St. Marien EN-Kreis: Keine Prozession zu Fronleichnam

Eine Fronleichnam-Prozession, wie hier im Bild zuletzt im Jahr 2019 zu sehen, gibt es in diesem Jahr coronabedingt wieder nicht in Schwelm.

EN-Südkreis. Aufgrund der Pandemie müssen auch in diesem Jahr die Festlichkeiten der Propstei St. Marien ausfallen. Diese Gottesdienste sind trotzdem geplant:

Die Festlichkeiten zu Fronleichnam müssen in der katholischen Propstei St. Marien auch in diesem Jahr aufgrund der Pandemie-Bedingungen ohne Prozession auskommen. Nichtsdestotrotz lädt die Propstei zu einer Vielzahl an Festmessen ein, für die man sich teilweise anmelden muss.

Anmeldung für Primiz von Priester Peter Schlippe

So wird am Fronleichnamstag, Donnerstag, 3. Juni, um 9.30 Uhr in St. Marien Schwelm auch die Primiz vom frischgeweihten Priester Peter Schlippe stattfinden, so dass hierfür eine Anmeldung nötig ist auf der Homepage der Propstei unter: www.propstei-marien.de. In Ennepetal findet um 10 Uhr in Herz Jesu eine Festmesse statt, für die ebenfalls eine vorherige Anmeldung unter www.propstei-marien.de nötig ist, Weitere Gottesdienste: 9.30 Uhr St. Engelbert Festmesse, 11 Uhr Liebfrauen Festmesse der italienischen Gemeinde, 13 Uhr St. Marien Primizandacht mit anschließendem Primizsegen.

