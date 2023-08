„Gemeinsam statt einsam“ – Seniorenkino bietet Treffpunkt

Gevelsberg. Das Seniorenkino Gevelsberg startet wieder mit neuen Filmvorstellungen. Ein Tom Hanks-Film wird den Leinwandauftakt geben.

Das Seniorenkino feiert sein Comeback. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Angebot aufleben lassen können“, sagt der Vorstand vom VdK Gevelsberg.

Dem Sozialverband ist es ein besonderes Anliegen, dass man diese Veranstaltungsreihe, die bereits 2019 auf Initiative der AWo EN ins Leben gerufen wurde, jetzt wieder an den Start bringt. Denn viele ältere Menschen, so schildern der Vorsitzende Volker Rabiega und sein Stellvertreter Hans-Christian Schäfer, seien häufig allein oder es fehle ihnen oftmals an Mut und Eigeninitiative, um etwas zu unternehmen.

Getreu dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ will man dem entgegensteuern und man freut sich auf viele Teilnehmende. In Kooperation mit dem Filmriss-Kino und dem AWo-Ortsverein Gevelsberg möchte der VdK Gevelsberg jeden ersten Dienstag im Monat (ausgenommen sind die Sommermonate Juni bis August) die älteren Mitmenschen erfreuen und sie vielleicht auch hinterm Ofen hervorholen. „Mit dem Seniorenkino hat man nämlich nicht nur die Möglichkeit mal wieder ins Kino zu gehen, es bietet einem auch Gelegenheit neue Leute kennenzulernen.“

Der erste Film: „Ein Mann names Otto“

Der Startschuss für die Neuauflage der Veranstaltungsreihe fällt am 5. September um 15 Uhr (Einlass erfolgt um 14.30 Uhr) mit dem Film „Ein Mann namens Otto“. Er erzählt die Geschichte von Otto Anderson, dargestellt von Oscar-Preisträger Tom Hanks, einem mürrischen Witwer, der sehr auf seine Gewohnheiten fixiert ist. Als eine lebhafte junge Familie nebenan bei ihm einzieht, trifft der grimmige Rentner in der schlagfertigen und hochschwangeren Marisol auf eine ebenbürtige Gegnerin. Diese Begegnung führt zu einer unerwarteten Freundschaft.

Der Eintrittspreis einer Kinokarte liegt bei acht Euro für alle Plätze. Darin enthalten ist zudem auch noch ein Willkommensgetränk, das vom VdK Gevelsberg im Wechsel mit dem AWo-Ortsverein Gevelsberg spendiert wird. „Mit Sekt oder Selters ist solch ein Kinobesuch gleich doppelt schön“, sagt Kinobetreiber Klaus Fiukowski.

Das Publikum darf den Film wählen

Er fügt hinzu, wie man an entsprechende Tickets kommt. Da wäre zum einen die Möglichkeit der Online-Bestellung mit freier Platzwahl über die Filmriss-Website www.filmrisskino.de, zum anderen ein Erwerb während der regulären Öffnungszeiten (30 Minuten vor einer Filmvorstellung, 60 Minuten vor einer Bühnenveranstaltung) sowie am Tag der Veranstaltung selbst an der Kinokasse.

Zudem weist Fiukowski darauf hin, dass man vor Beginn des Filmes drei kleine Trailer zeigen wird, aus denen die Zuschauer „ihren persönlichen Lieblingsfilm“ für die kommende Veranstaltung auswählen können. „Das Wahlverfahren geschieht mittels einer Holzkugel, die wir beim Einlass austeilen und die die Besucher später dann in eines von drei Glasgefäßen – gekennzeichnet mit den jeweiligen Filmtiteln – werfen können.“ Der Film mit den meisten Kugeln wird im darauffolgenden Monat zu sehen sein.

