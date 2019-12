Gemütliche Budenstadt lockt viele nach Ennepetal Rüggeberg

„Schon weg?“, rief Werner Balke fast schon entsetzt. Gar nicht erst da ... Die berühmten Plätzchen der Landfrauen suchte man auf dem Rüggeberger Adventsmarkt diesmal vergeblich. „Wir werden älter, die Kräfte lassen nach“, begründeten Inge Friemann, Elfriede Dresel und Walburg Linkenbach das Fehlen der knusprigen Leckereien. Doch so ganz lassen können es die Landfrauen wohl nicht: man habe für das Kirchcafé jeweils zwei Torten selbst gefertigt und gespendet, um den Förderverein zu unterstützen, so Elfriede Dresel.

Und Unterstützung findet der Förderverein auch jedes Jahr in den ehrenamtlichen Helfern, die für die Organisation und den Aufbau des idyllischen Hüttendorfes zuständig sind. Am Donnerstag vor dem Adventsmarkt habe man die zwölf Hütten, Eigentum des Fördervereins, die seinerzeit Uli Steffen gebaut hatte und die auf der Kirchwiese lagern, im strömenden Regen auf den Kirchplatz transportiert. „Dann haben wir nach Plan aufgebaut“, erzählte Florian Gärtner, der zwei neue Hütten von Holz aus heimischen Wäldern mit seinen Freunden Paul Hülsenbeck und Jonas Gleim gebaut und dem Förderverein zur Verfügung gestellt habe. „Meine Freunde haben auch beim Aufbau geholfen, es hat, trotz des schlechten Wetters, richtig Spaß gemacht“, so Florian Gärtner, der auf dem Adventsmarkt wunderschöne Holzarbeiten angeboten hatte, sogar einen Garderobenständer aus einem Birkenast.

Das Höhendorf Rüggeberg ist seit 18 Jahren Anziehungspunkt für Groß und Klein, wenn der Förderverein der ev. Kirche Rüggeberg zum Adventsmarkt in die gemütliche Budenstadt rings um die Kirche einlädt.

Ein wenig frisch und sehr nebelig war es „da oben“, aber Michael Grüneberg (Odin`s Tränke) hatte vorgesorgt. So konnte man sich dort am Lagerfeuer wärmen. Zum Aufwärmen konnten sich Besucher auch ins Gemeindehaus zurückziehen.

Reger Betrieb

Es herrsche reger Betrieb auf dem festlich geschmückten Kirchplatz. Jens Knüppel freute sich über die Besucherschar, wies auf den Programmpunkt „Weihnachtslieder in der Kirche“ mit Martin Dörr hin. Zu jeder vollen Stunde gab es Andachten in der Kirche, in der auch weihnachtliche Geschichten vorgelesen wurden. Auf dem Kirchplatz wurde Schönes präsentiert, zahlreiche Holzarbeiten fielen ins Auge.

Im Kirchcafé war der Andrang groß, wo zig Torten und Kuchen lockten. In der beschaulichen Budenstadt war es urgemütlich. Der Posaunenchor des CVJM Milspe unter Leitung von Hans-Martin Seeland hatte den Adventsmarkt mit weihnachtlichen Klängen eingeläutet. Der Kreativkreis um „Ober-Strickerin“ Renate Eicker hatte in einem Jahr so viel für den Adventsmarkt gehandarbeitet, dass die Tische fast knackten. Renner waren die Socken in allen Größen. Die Frauen arbeiten ein Jahr lang ehrenamtlich für diese Veranstaltung. Zum festlichen Familiengottesdienst hatte Harald Marohn am Sonntagvormittag eingeladen. Der Good News Chor unter Leitung von Thomas Wolff und Susanne Scherer erfreute am Nachmittag mit einem Konzert unter dem Titel „The Coming oft the Lord“ in der Kirche.