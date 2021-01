Gesamtschule Haßlinghausen: Jetzt die Kinder anmelden

Ennepe-Ruhr. Die Gesamtschule in Haßlinghausen gibt ihre Anmeldezeiten bekannt.

Schüler, die im kommenden Schuljahr die Jahrgangsstufe 5 der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises in Sprockhövel besuchen wollen, sollten sich am 30. Januar oder in den Tagen vom 1. bis 3. Februar anmelden. Während vom 1. bis 3. Februar nur Anmeldungen entgegen genommen werden, gibt es am 30. Januar auch die Möglichkeit mit den Lehrer ins Gespräch zu kommen und Fragen zu klären.

Eltern können mit ihren Kinder zu folgenden Zeiten im Geschäftszimmer der Gesamtschule in Sprockhövel die Anmeldung durchführen: Samstag, 30. Januar, 10 bis 16 Uhr, Montag, 1. Februar, bis Mittwoch, 3. Februar, 7 bis 16 Uhr. Die Anwesenheit der Kinder ist coronabedingt dieses Mal nicht erforderlich. Im Vorfeld sollten folgende Unterlagen bei der Schule eingereicht werden: Das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular, eine Kopie der Geburtsurkunde und des Personalausweises des Erziehungsberechtigten, bei Nicht-EU-Bürgern die Aufenthaltsbescheinigung und bei geschiedenen Eltern ein Sorgerechtsnachweis. Bei Anmeldung in der Schule müssen nur noch die originalen Zeugnisse der Klasse 4 und das Grundschulgutachten vorgelegt werden.

Gymnasiale Oberstufe

Anmeldungen zur gymnasialen Oberstufe sind vom 1. bis 5. Februar zwischen 14 und 17 Uhr (dienstags nur von 16 bis 18 Uhr) möglich. Hierfür müssen folgende Unterlagen in Raum F016 (F-Halle) abgegeben werden: Halbjahreszeugnis, Anmeldeformular, Kopie des Personalausweises eines Erziehungsberechtigten. Zusätzlich müssen Schüler die Internetseite www.schueleranmeldung.de nutzen und sich dort für einen Besuch der Gesamtschule anmelden.

Für Fragen und Informationen steht Christoph Uessem zur Verfügung. Er ist übers Sekretariat unter 02339/91930 oder per Mail zu erreichen: uessem@wkge.nw.lo-net2.de

Informationen über die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule sowie alle Anmeldeunterlagen finden sich im Internet unter www.wilhelm-kraft-gesamtschule.de.