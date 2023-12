Geschenke, Geschenke

Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal Noch kein passendes Geschenk für den (Ehe-)Partner? Es fehlt die zündende Idee? Hier ein Tipp, wie das Dilemma ganz einfach zu lösen ist.

Jedes Jahr überlegen mein Mann und ich, was wir uns zu Weihnachten schenken könnten. Und regelmäßig laufen die angestrengten Überlegungen darauf hinaus, dass wir uns ganz einfach nichts schenken, sondern uns nach den Feiertagen gemeinsam etwas gönnen. Das geht dieses Jahr leider nicht. Wir feiern Weihnachten nämlich in Italien. Und damit wir von der kalabresischen Familie bei der Bescherung nicht komisch beäugt werden und in Erklärungsnot geraten, hatte mein Mann eine, wie ich finde, äußerst geniale Idee: Jeder kauft sich vor Weihnachten selbst ein Geschenk und verpackt es hübsch, um es am Heiligabend total überrascht und verzückt auszupacken.

Lesen Sie auch:

Schwelmer Urgestein steht vor dem Traualtar

Debüt beim Kneipen-Kwiz: „Wer denkt sich solche Fragen aus?“

Schwelm: Feuerwehreinsatz - Bahnstrecke gesperrt

Ich habe für mein Geschenk bereits gesorgt und hoffe sehr, dass mein Mann es bis zum 24. Dezember ebenfalls noch schafft. Nicht auszudenken die Blamage, wenn Leo der einzige wäre, der bei der Bescherung leer ausgeht. Vielleicht sollte ich ihm vorsichtshalber doch eine Kleinigkeit besorgen. Für den Notfall sozusagen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm