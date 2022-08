Gevelsberg: 18-Jähriger bei Unfall verletzt

Die Polizei nimmt den Unfall in Gevelsberg auf. Hier ein Symbolbild.

Gevelsberg. Weil ein 21-Jähriger zum Reden stehen bleibt, fährt ein anderer ein Abhang hinunter und verletzt sich in Gevelsberg.

Bei einem Unfall in Gevelsberg ist am Mittwoch ein 18-Jähriger verletzt worden.

Ein 21-jähriger Gevelsberger war gegen 19.30 Uhr auf der Straße „Am Schlagbaum“ unterwegs und wollte mit seinem Pkw geradeaus in die Kirchstraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich Eichholzstraße / Kirchstraße kam er aber zunächst zum Stehen und mit einem Bekannten, der sich ebenfalls in seinem Pkw befand, ins Gespräch.

Ein 18-jähriger Mann aus Gevelsberg fuhr indes aus Gevelsberg in Fahrtrichtung Wetter, als er im Kreuzungsbereich das Fahrzeug des 21-jährigen bemerkte und daraufhin sein Lenkrad nach links riss, um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern. Der 18-Jährige geriet ins Schleudern und fuhr mit seinem Seat in einen Hang. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde kurzzeitig gesperrt und nach der Unfallaufnahme wieder freigegeben.

