Gevelsberg: 200 Gäste bei „Kultur auf Berge“ erlaubt

Gevelsberg. Zum zweiten Mal findet in Gevelsberg auf dem P&R-Parkplatz „Kultur auf Berge“ statt. Darauf können sich die Besucher freuen.

Das Berger Stadtteilfest ist ein fester Bestandteil im Terminkalender der Bürgerinnen und Bürger im Quartier Berge. Es ist ein Ort der Begegnung und stärkt das Gemeinschaftsgefühl der Bewohnerinnen und Bewohner. Da es wegen der Pandemie so nicht stattfinden kann, möchte die Stadt Gevelsberg auch in diesem Jahr den Bergerinnen und Bergern sowie den Freundinnen und Freunden von Berge ein buntes Ersatzprogramm für das beliebte Berger Stadtteilfest anbieten. Hierzu ist zum zweiten Mal auf dem P&R Parkplatz Berge, am Samstag, 4. September, die Veranstaltung „Kultur auf Berge“ geplant.

Das „Veranstaltungs-Dreierlei“ für bis zu 200 Personen wird um 14 Uhr mit dem Gottesdienst für Jung und Alt eröffnet. Für Familien und Kinder findet anschließend, um 16 Uhr, eine Theateraufführung statt. Abschließend, gegen 19 Uhr, „rocken“ die Bandmitglieder von Carnage die Bühne. Der Eintritt für alle Programmpunkte ist frei.

Aufgrund der Coronaschutzverordnung bittet die Stadt darum, sich für die jeweilige Veranstaltung telefonisch im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ anzumelden. Anmeldungen werden telefonisch unter 02332-662691und 02332 6649892 bis zum 3. September entgegen. Sofern am 4. September noch Plätze verfügbar sind, können Sie sich auch vor Ort registrieren und teilnehmen.

Die Stadt bittet alle Besucherinnen und Besucher, sich an die geltenden Hygienebestimmungen zu halten

