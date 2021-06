Gevelsberg: 2150 Euro für den Kinderschutzbund

Dank der tatkräftigen Unterstützung von Gerhard Lützenbürger konnte Christina Hansen-Böck (mitte) auch für 2021 ihren Kalender „Gevelsberg in alten Bildern“ herausbringen, dessen Erlös eine Spende von 2.150 Euro für den Gevelsberger Kinderschutzbund, vertreten durch Barbara Lützenbürger, einspielte.

Gevelsberg. Mit dem Kalender sammelt die Ratsapotheke seit 25 Jahren Spenden. Dafür soll das Geld beim Kinderschutzbund eingesetzt werden:

„Wahnsinn!“ – so die erste Reaktion von Barbara Lützenbürger, als sie die Summe erfuhr, die der Kalender „Gevelsberg in alten Bildern“ von der Rats-Apotheke eingespielt hatte. Sage und schreibe 2150 Euro konnte sie aus den Händen von Geschäftsinhaberin Christina Hansen-Böck für den Gevelsberger Kinderschutzbund in Empfang nehmen. „Das ist einfach unglaublich und hilft uns sehr bei unserer Arbeit“, bedankte sich die Kinderschützerin.

Gerade in Zeiten der Pandemie sei bei vielen Organisationen und Vereinen so manch eine Spende weggebrochen. Umso schöner, dass die Rats-Apotheke alljährlich an die Lobby für Kinder denke. „Frau Hansen-Böck und ihr Team sind für uns eine feste Säule, auf die wir alljährlich bauen können“, erklärte Lützenbürger.

Vater hatte die Idee

Worte, die die Apothekerin erfreuten, da es ihr 2019 verstorbener Vater Dietmar Hansen war, der die Idee zu diesem Kalender hatte und sie vor über zwei Jahrzehnten gemeinsam mit dem einstigen Stadtchronisten Fritz Sauer († 8. Oktober 2018) realisierte. Die darin enthaltenen Bilder erwecken alljährlich beim Anschauen nicht nur alte Erinnerungen, sie spiegeln vor allem ausdrucksstark das damalige gesellschaftliche Leben von Gevelsberg wider. Christina Hansen-Böck dankt Gerhard Lützenbürger und Stadtarchivar Detlef Raufelder, mit deren tatkräftiger Unterstützung wieder einmal ein heimatverbundenes Werk entstanden sei. „Wie immer“, so erklärte die studierte Pharmazeutin, „konnte jeder selbst darüber entscheiden, wie viel er für den Kalender spenden wollte.“

Ihr sei es nur wichtig, dass das zusammengekommene Geld am Ende in Gevelsberg bleibt. „Auch wenn ich viele Anfragen von außerhalb bekomme, als Gevelsbergerin bin und bleibe ich natürlich meiner Heimat treu.“ Zudem versprach sie, dass es auch für das kommende Jahr einen Kalender geben wird. Es wäre dann die 25. Aufgabe – ein kleines silbernes Jubiläum sozusagen. „Dafür lassen wir uns dann etwas Besonderes einfallen!“

Wofür der Gevelsberger Kinderschutzbund das Geld einsetzt? „Wir möchten zum Beispiel mit unserer Hausaufgabenhilfe wieder verstärkt all jene Grundschüler unterstützen, die besondere Probleme in der Schule haben“, berichtete Barbara Lützenbürger. Zudem würde man aber auch in den Sommerferien wieder aktiv. Im vergangenen Jahr hatte man erstmalig zusammen mit dem Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ und dem Bauverein Gevelsberg einen Ferienspaß ausgerichtet.

