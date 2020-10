Gevelsberg: 22-Jähriger soll 40-Jährige vergewaltigt haben

Gevelsberg. Ein zur Tatzeit 22 Jahre alter Mann soll in Gevelsberg im Vollrausch eine 40-Jährige vergewaltigt haben.

Die Hilfeschreie schallten durch die ganze Unterkunft. Viel Alkohol und auch Drogen waren im Spiel, als passierte, was das Opfer, eine zur Tatzeit 40 Jahre alte Frau, Zeit seines Lebens nicht mehr vergessen wird.

Ab kommenden Montag wird der schlimme Vorfall am Landgericht Hagen aufgerollt. Auf der Anklagebank sitzt ein 23 Jahre alter Mann, der sich wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu verantworten hat.

Es war ein trockener, aber nicht sehr warmer Tag, jener 20. April 2020, als die 40-jährige Wittenerin einen Bekannten traf, der ihr anbot, doch mitzukommen zu seinem Bekannten nach Gevelsberg. Die Frau, so geht aus den Akten beim Landgericht hervor, soll gerade Brass mit ihrem Partner gehabt haben. Also sagte sie zu.

Gemeinsamer Besuch

Der Bekannte des Bekannten ist in Gevelsberg im städtischen Übergangsheim für Aussiedler und Flüchtlinge, Am Westbahnhof, untergebracht. Er stammt aus Nigeria, lebt seit vier Jahren in Deutschland und ist zur Tatzeit 22 Jahre alt. Seine Unterkunft ist ein kleines Zimmer im Erdgeschoss. Küche und Bad werden gemeinschaftlich genutzt.

Um welche Uhrzeit die Wittenerin und ihr Bekannter in der Unterkunft ankamen, konnte das Gericht nicht sagen. Soviel aber steht fest: Die kleine Runde hatte es sich bei Alkohol gemütlich gemacht, und das nicht zu knapp.

Vier Verhandlungstermine angesetzt Für das Verfahren sind insgesamt vier Verhandlungstage am Landgericht in Hagen vorgesehen. Die Termine für den Prozess sind am 12. Oktober, am 27. Oktober und 30. Oktober sowie am 5. November. Spätestens dann, so der Plan, soll das Urteil in dem Prozess gesprochen werden.

Dem Bekannten der Wittenerin muss es irgendwann gereicht haben. Was seine Gründen dafür waren und um wie viel Uhr das war, ist laut Gericht nicht klar. Jedenfalls brach er auf und verließ die Unterkunft. Der 22-Jährige und die 40 Jahre alte Frau waren nun allein im Zimmer.

Kurz nach 22 Uhr wird es plötzlich laut. Zimmernachbarn hören die Hilfeschreie einer Frau. Sie kommen aus dem Zimmer des Nigerianers. Ein Zeuge will zur Hilfe eilen. Doch die Tür ist von innen verschlossen. Ein anderer geht nach draußen, um zu schauen, was los ist. Er sieht durchs Fenster, wie der Mann auf der weinenden Frau liegt, sie bedrängt und auf den Boden drückt. Die Hosen der Beiden sind runtergelassen.

Das Fenster im Erdgeschoss steht zum Glück offen. Der Augenzeuge klettert ins Zimmer und will den Mann von der Frau stoßen, was ihm nicht gelingt. Erst als er ihm einen Schlag versetzt, lässt der Nigerianer von der Frau endlich los. Das geht aus den Akten hervor, auf die sich das Gericht bezieht.

Die Frau wird von Bewohnern sofort in ein anderes Zimmer gebracht. Sie ist vom Geschehenen stark gezeichnet und laut Gericht auch stark alkoholisiert. In diesem Moment trifft auch die Polizei schon ein. Ein Bewohner, der die Hilfeschreie hörte, hatte sie herbeigerufen. Die Beamten nehmen den Nigerianer fest und rufen einen Rettungswagen herbei. Der bringt die Frau zur Behandlung und weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

In der Mitteilung des Landgerichtes ist von Hämatomen an Hals und Brust die Sprache. Der Mann soll sie der Frau mit Bissen zugefügt haben. Die Frau soll zudem Schmerzen im Genitalbereich erlitten haben.

Die Anklage gegen den heute 23 Jahre alten Mann lautet auf Vergewaltigung und Körperverletzung. Er habe nicht nur versucht in sie einzudringen, sondern dies unter Anwendung körperlicher Gewalt auch vollzogen, hieß es beim Landgericht

Für Vergewaltigung sieht das Gesetz in der Regel eine Freiheitsstrafe von 2 bis 15 Jahren vor.

Die Anklage geht jedoch aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Manne (die Blutprobe ergab mehr als 2 Promille) von einer verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten aus, so dass bei einem Schuldspruch auch eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 11 Jahren und 3 Monaten in Betracht kommt.

Der Angeklagte befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Er ist nicht vorbestraft und hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen eingelassen, so das Landgericht. Das Opfer aus Witten hat sich laut Gericht dem Verfahren bislang nicht als Nebenklägerin angeschlossen.