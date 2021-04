Gevelsberg: 36 Nester machen Senioren glücklich

Gevelsberg. Über diese Aktion des Rotaryclubs Gevelsberg-Engelbert freuen sich Senioren – und gleichzeitig auch obdachlose Kinder und Jugendliche.

Freude schenken und was Gutes tun. Dies ist dem Rotaryclub Gevelsberg-Engelbert bei seiner jüngsten Aktion gelungen. Am Ostersamstag besuchten Vertreter des Clubs das Hans-Grünewald-Haus, um dessen Bewohnern mit einer Osterüberraschung eine Freude zu bereiten. Mit im Gepäck hatten sie kleine, liebevoll zusammengestellte Osternester, die an 36 Seniorinnen und Senioren in der Alteneinrichtung verteilt wurden.

Dies ging corona-bedingt nicht persönlich. Doch Anna Petrineik vom Hans-Grünewald-Haus nahm die netten Präsente von den Rotary-Vertretern Wolfgang Steudtner, Gabriele Gottschol-Basner und Beate Kamp entgegen, um sie anschließend als Ostergruß an die Bewohner weiterzureichen.

Initiiert wurde die Osternest-Aktion durch den Rotaract Club Gevelsberg, dem Club für junge Erwachsene, der der rotarischen Idee verbunden ist. Alexander Theis stellte das Gemeinschaftsprojekt einiger Roaract-Clubs dem Rotary-club Gevelsberg-Engelbert vor, der sich spontan für eine Beteiligung entschied.

Die Idee dahinter ist folgende: Über die Internetseite www.osternester.de konnten bis kurz vor den Feiertagen Osternester bestellt werden, die am Ostersamstag von den jungen Rotaractern an eine gewünschte Adresse geliefert wurden. Die Osternester bestanden aus einem frischen Hefekranz, vielen bunten Ostereiern und waren mit kleinen Schokoladeneiern verziert. Sofern gewünscht, enthielt das Nest auch eine Grußkarte mit einem persönlichen, handgeschriebenen Ostergruß.

Doch nicht nur die Beschenkten profitierten von der Aktion. Von den 15 Euro, die ein Osternest kostete, gingen rund 10 Euro an das rein spendenfinanzierte „pro kids“-Projekt. Dabei handelt es sich um ein Projekt zur Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe von Kindern und Jugendlichen in Obdachlosigkeit.

Mehr Informationen dazu unter www.osternester.de.