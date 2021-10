Gevelsberg: 61-Jähriger bei Unfall verletzt

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz: Bei einem Unfall in Gevelsberg wurde ein 61-Jähriger verletzt.

Gevelsberg. Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Gevelsberg wurde ein 61-Jähriger verletzt.

Ein 61-jähriger Gevelsberger befuhr am Montag gegen 14.45 Uhr mit seinem Pkw die Hagener Straße in Fahrtrichtung Ennepetal.

Aufgrund einer Rotlichtphase der dort befindlichen Ampelanlage hielt er an. Als die Ampel grün anzeigte, setzte er die Fahrt fort.

Während des Anfahrens fuhr eine sich unmittelbar hinter ihm befindliche 21-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Auto auf. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt.

