Gevelsberg: 64-Jährige fährt Kind auf einem E-Scooter an

Gevelsberg. Eine Frau hat in Gevelsberg erst einen Jungen auf seinem E-Scooter angefahren. Das Kind hätte den Roller allerdings gar nicht fahren dürfen.

Schulwegunfall mit einem verletzten Kind in Gevelsberg: Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, kam es bereits am Montagmorgen zu einem Unfall auf der Teichstraße, wo diese auf Heidestraße und Wittener Straße trifft.

Es war gegen 7 Uhr, als eine 64-jährige Gevelsbergerin das letzte steile Stück der Teichstraße in Richtung Innenstadt befuhr und vor der Querungshilfe anhielt, um mehrere Fußgänger die Straßenseite wechseln zu lassen.

Mutter bringt Kind ins Krankenhaus

Als die Fußgänger die Stelle passiert hatten, fuhr sie an, übersah dabei jedoch einen 12-jährigen Jungen, der just in diesem Moment mit einem E-Scooter – also einem elektrischen Tretroller – ebenfalls über die Querungshilfe die Fahrbahnseite wechselte. Sie fuhr den Jungen, der auf dem Weg zur Schule war, mit ihrem Wagen an, der stürzte und verletzte sich dabei.

Doch damit war die Sache noch nicht vorbei, denn nach dem Zusammenstoß rollte die Gevelsbergerin mit ihrem Auto zurück und stieß dabei gegen die Front des hinter ihr stehenden Pkw.

Der 12-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Seine Mutter kam zum Unfallort und brachte das Kind ins Krankenhaus.

Junge durfte E-Scooter nicht fahren

Bei der genaueren Untersuchung des Unfalls fiel den Beamten allerdings noch eine weitere Sache auf. Der E-Scooter war pflichtgerecht für den Straßenverkehr zugelassen und besaß das erforderliche Versicherungskennzeichen. Aber: Der 12-Jährige durfte den Roller überhaupt nicht fahren. Denn dafür muss man in Deutschland mindestens 14 Jahre alt sein.

Konsequenzen wird dies allerdings weder für den Jungen noch für seine Eltern haben. Denn im Gegensatz zu einem Auto oder einem Kleinkraftrad gibt es für die E-Scooter keinen Führerschein, daher auch keine Strafe für ein Fahren ohne Fahrerlaubnis. „Für diesen Fall existieren keinerlei Sanktionen“, sagt Sonja Wever, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Nachfrage der Redaktion. Einzig versicherungsrechtliche Probleme könnten auftreten, wenn der Fahrer Unfallverursacher sei.

