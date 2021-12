Gevelsberg: 70-Jähriger dreist am Bankautomaten bestohlen

Ein 70-Jähriger ist in Gevelsberg an einem Bankautomaten bestohlen worden. Die Polizei hat eine Beschreibung des Täters veröffentlicht.

Gevelsberg. Wie die Polizei berichtet, ist ein 70-Jähriger in Gevelsberg auf dreiste Art bestohlen worden, als er gerade Geld abheben wollte.

Der 70-jährige aus Gevelsberg erschien am Mittwochvormittag auf der Polizeiwache in Gevelsberg und gab an, bestohlen worden zu sein. Gegen 7.30 Uhr hatte er an einem Geldautomaten an der Deutschen Bank in der Mittelstraße Bargeld abgehoben.

Als der Automat den Geldschacht zur Ausgabe öffnete, rempelte ihn eine unbekannte männliche Person von hinten an, riss das Geld an sich und flüchtete anschließend in Richtung Nirgena Platz.

Bei der gestohlenen Summe handelte es sich um einen geringen dreistelligen Betrag.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80 m groß, dunkle Bekleidung, Kapuze der Jacke tief ins Gesicht gezogen.

Der 70-jährige ging nach der Tat zunächst nach Hause und suchte dann die Polizeiwache auf.

