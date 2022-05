Gevelsberg: 7000 Menschen besuchen den Feuerwehrtag

Mit einem Stadtfeuerwehrtag am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai 2022, wurde die neue Feuer- und Rettungswache der Feuerwehr Gevelsberg eingeweiht. Dort und am Ennepebogen gab es verschiedene Vorführungen sowie Spiel und Spaß. Zudem gab es eine offizielle Feierstunde in der unter anderem der in den Ruhestand getretene Feuerwehrchef Uwe Wolfsdorff zum Ehrenstadtbrandmeister ernannt wurde.