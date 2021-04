Gevelsberg: A1-Auffahrt Eichholzstraße wird gesperrt

An der A1-Anschlussstelle in Gevelsberg werden letzte Restarbeiten durchgeführt. Das Bild zeigt die Baustelle noch zur Zeit der Behelfsbrücke.

Gevelsberg. Im Bereich der A1-Anschlussstelle in Gevelsberg an der Eichholzstraße führt Straßen NRW bald Arbeiten durch. Dafür muss gesperrt werden.

Im Bereich der A1-Anschlussstelle in Gevelsberg führt Straßen NRW von Montag, 19. April, 8 Uhr bis Dienstag, 20. April, um 18 Uhr Arbeiten an der Eichholzstraße (L527) durch. Die Randbereiche vor und hinter der Brücke werden wiederhergestellt, Asphalt- und Gehwegarbeiten durchgeführt.

Dafür wird die Fahrbahn in Richtung Silschede sowie die A1-Auffahrt in Fahrtrichtung Köln gesperrt und eine Umleitung über Asbeck eingerichtet. Die A1-Auffahrt in Richtung Bremen sowie die Fahrtrichtung Hagen bleiben möglich.