Gevelsberg: A1 zu Beginn der Herbstferien voll gesperrt

Für die Sperrung holte sich Straßen NRW extra die Genehmigung aus den Verkehrsministerium in Düsseldorf, denn normalerweise sind derart massive Eingriffe in bundesweit bedeutsame Verkehrsachsen zu solchen Zeitpunkten verboten. Doch Minister Hendrik Wüst und seine Behörde bewilligten den Wunsch des eigenen Straßenbaubetriebs, so dass die A1 zwischen Köln und Dortmund am Auftaktwochenende der Herbstferien in NRW voll gesperrt wird.

Andreas Berg, Pressesprecher von Straßen NRW hatte unlängst im Gespräch mit dieser Zeitung betont: „Mit dieser Maßnahme haben sich sehr viele Fachleute beschäftigt, die sich in der Materie hervorragend auskennen. Also gehe ich davon aus, dass es nicht zu einem großen Verkehrschaos kommen wird.“ Dafür spricht mit Abstrichen der Zeitraum, in dem die sechsspurige Autobahn sowohl in Fahrtrichtung Köln als auch in Fahrtrichtung Bremen komplett gesperrt wird: von Samstag 10. Oktober, 22 Uhr bis Sonntag, 11. Oktober, 18 Uhr. Dagegen spricht: Zu einer Zeit, in der Fernreisen nicht möglich sind, und die Menschen in Deutschland Urlaub machen, wird direkt am Hauptreisewochenende der Herbstferien in NRW die wichtige Nord-Süd-Achse sowohl für den Weg an die See als auch in die Berge gekappt.

Grund dafür sind weitere Arbeiten an der Brücke, die die Eichholzstraße in Gevelsberg über die Autobahn führt. Wie berichtet, werden die Schalungen der gegossenen Betonteile entfernt. „Weil die Gefahr zu groß ist, dass dabei etwas auf die Fahrbahn fällt, können wir diese Arbeiten nur unter einer Vollsperrung durchführen“, sagt Berg.

Vor allem diejenigen, die sich nur auf der Durchreise befinden, werden weiträumig umgeleitet, sollten zusätzliche Kilometer und Fahrzeit einplanen. „Der Fernverkehr sollte großräumig ausweichen“, heißt es dazu vom Landesbetrieb Straßenbau. Der wird die Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Süden unterwegs sind, ab dem Autobahnkreuz Westhofen ableiten, diejenigen, die nach Norden fahren, ab dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord. Über die A43, A44 und die A45 – beziehungsweise in Gegenrichtung genau umgekehrt – sollen sie die Baustelle umfahren.

Umleitung durch Großbaustelle

Die Nahverkehrsteilnehmer – also diejenigen die sich ausschließlich zwischen den Autobahnkreuzen bewegen – werden hingegen komplett von der Autobahn heruntergeführt. In Fahrtrichtung Köln geschieht das ab der Abfahrt Gevelsberg bis zum Autobahnkreuz Wuppertal-Nord über Gevelsberger und Sprockhöveler Stadtgebiet mitten durch eine Großbaustelle. In Fahrtrichtung Bremen wird der Nahverkehr ebenfalls an der Anschlussstelle in Gevelsberg abgeführt und durch Gevelsberg und Wetter bis zur Auffahrt Volmarstein geleitet, wo er seinen Weg auf der A1 fortsetzen kann.

Dies soll laut Straßen NRW die letzte Vollsperrung im Zuge der Gevelsberger Brückenbaumaßnahme sein, die bereits seit mehr als fünf Jahren die Verkehrsteilnehmer viele Nerven gekostet hat wegen zahlreicher Teil- und Vollsperrungen der A1 und der Gevelsberger Eichholzstraße.