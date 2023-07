Gevelsberg: ABC Lehrwerkstatt wird 60 Jahre alt

Gevelsberg. Die ABC Lehrwerkstatt in Gevelsberg feiert den Tag des Maschinenbaus. Auch die 60 Jahre gibt es zu feiern, genau wie 200 Jahre Bestehen der ABC.

Zum 17. Mal wurde in der ABC Lehrwerkstatt in Gevelsberg am 6. Juni der Tag des Maschinenbaus in Form einer Berufsorientierungsmesse veranstaltet. In diesem Jahr besonders: Die Lehrwerkstatt feiert ihr 60-jähriges Bestehen und damit 60 Jahre Förderung und Ausbildung von Nachwuchstalenten in gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen, sowie in dualen Studiengängen, der Wirtschaft und der IT.

Im Jahr 1963 gründete Robert Dicke, damalig führender Gesellschafter bei Altenloh, Brinck & Co (ABC) die ABC Lehrwerkstatt mit dem Ziel, jungen Menschen eine solide Ausbildung zu ermöglichen. Seit der Gründung wird das Motto „Gemeinsam in die Zukunft“ jeden Tag gelebt. Teamgeist und die Persönlichkeitsförderung eines jeden Einzelnen stehen in der ABC Lehrwerkstatt im Mittelpunkt und bringen immer neue Talente hervor, die der ABC-Gruppe und Spax International als Arbeitnehmende häufig lange erhalten bleiben. So wurden bis heute mehr als 500 Auszubildende in der Lehrwerkstatt auf das Berufsleben vorbereitet. Das Jubiläum wurde im Rahmen des Tags des Maschinenbaus gefeiert.

Der Gevelsberger Bürgermeister Claus Jacobi gratulierte zum Jubiläum mit einer Portion Eis für alle Anwesenden. Neben dem Bürgermeister waren auch Michael Salzig, CFO der ABC, und Christa Dicke, die Frau von Robert Dicke zugegen, denen die Bildung der kommenden Generationen sehr am Herzen liegt.

60 Jahre Lehrwerkstatt Gevelsberg bei ABC. Gleichzeitig feiert Spax den Tag des Maschinenbaus. Foto: Privat

Seit über 17 Jahren veranstaltet Spax in der ABC Lehrwerkstatt den Tag des Maschinenbaus. Im Fokus standen am 6. Juni die Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler der sechsten und siebten Klassen und der Austausch mit den Nachwuchskräften.

200 Jahre ABC

Den Praxistag rund um das Thema berufliche Zukunft unterstützten neben Spax auch viele Unternehmen aus und rund um Gevelsberg, wo sich der Teil-Unternehmenssitz von Spax befindet. Mit dabei waren zum Beispiel Unternehmen aus der Beratung, dem Gartenbau, der Veranstaltungstechnik, der Zerspanungstechnik und auch die Agentur für Arbeit und die Handwerkskammer Dortmund waren mit von der Partie. Mit Schubkarrenrennen, Pflanzenkunde und Vorträgen von Experten und Expertinnen hat der Tag viele Möglichkeiten gegeben, praktische Einblicke in die Berufe zu erhalten und Fragen zu stellen.

2023 ist das Jahr der Jubiläen bei ABC, denn das Unternehmen selbst feiert 200-Jähriges Bestehen, mit zahlreichen Aktionen für die Mitarbeitenden sowie für Fans von ABC und des Tochterunternehmens Spax. Es wird über das ganze Jahr 2023 hinweg gefeiert.

