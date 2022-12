Gevelsberg: Abschnitt der Jahnstraße wird voll gesperrt

Verkehrsschilder weisen auf eine Baustelle hin. In Gevelsberg wird ein Abschnitt der Jahnstraße voll gesperrt.

Gevelsberg. Autofahrer aufgepasst. Ein Abschnitt der Jahnstraße in Gevelsberg wird für den Verkehr voll gesperrt. Hier die Infos dazu.

Am Kreisverkehr Jahnstraße/Gartenstraße in Gevelsberg finden zwischen dem 9. Januar und dem 3. März umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Regenüberlaufbecken statt.

Aus diesem Grund wird die Jahnstraße im Bereich Kreisverkehr und Ennepe Brücke für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Eine Umleitungsbeschilderung wird eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

