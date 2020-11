Gevelsberg: Adresse an Kölner Straße für Post unauffindbar?

Felizitas Krekeler und die Post. Das scheint eine Geschichte für sich zu sein. Ein schwierige Geschichte. Der Eindruck kann zumindest entstehen, wenn die Gevelsbergerin über Pakete und Briefe spricht. Dann geht es um Bestellungen, die nicht ankommen, um Schreiben, die sie nicht erhalten hat. Mal so, mal so. Und das seit vielen Jahren. Genau genommen seit 1982. Seitdem wohnt die 55-Jährige in der Kölner Straße 109.

Ihre Adresse scheint auch der Grund für all ihrer Zustellungsprobleme zu sein. „Ich habe schon gesagt bekommen, dass ich dort gar nicht wohne oder dass es die Adresse nicht gebe“, erzählt Krekeler. Postwurfsendungen und Werbeblätter hingegen kämen sehr zuverlässig und auch regelmäßig an.

„Ihr Paket wird im Laufe des Vormittags oder des frühen Nachmittags zugestellt“, ist über die Sendungsverfolgung im Internet zu erfahren. Später heißt es aber: „Ihr Paket ist im Verteilzentrum angekommen und wird demnächst zur Auslieferung bereitgestellt.“

Hausnummer gut erkennbar

Dass eine Sendung nicht ankommt, hat wohl jeder schon einmal erlebt. Felizitas Krekeler aber sagt, dass sie diese Erfahrung öfter macht. Dabei sind ihr Name und die Hausnummer deutlich zu erkennen. Wer sie finden will, muss allerdings erst auf einen kleinen Parkplatz neben dem Nachbarhaus fahren. Deshalb hat die Gevelsbergerin ihre Hausnummer auch am Zaun direkt zur Kölner Straße hin angebracht. „Es ist auch nicht so, dass gar nichts ankommt, nur eben oft nicht“, sagt sie. „Manche Boten machen ihren Job toll, manche nicht so.“

Die Weihnachts-Pakete, die ihr Arbeitgeber seinen Mitarbeitern jedes Jahr nach Hause schicke, seien zum Beispiel nicht immer angekommen, erinnert sich die 55-Jährige. Der jüngste Vorfall dreht sich um eine Bestellung von Deko-Artikeln. „Die sollte in Teillieferungen kommen“, sagt Felizitas Krekeler. „Die erste Lieferung kam nach wenigen Tagen, die zweite ging an den Händler wegen Unzustellbarkeit zurück.“

Verweis auf Google Maps

Das Paket habe von DHL geliefert werden sollen. „Nachdem ich bei der DHL-Beschwerdestelle angerufen hatte, hat der Zusteller meine Adresse auf einmal gefunden“, wundert sich die Gevelsbergerin. Allerdings habe sie zu hören bekommen, dass ihre Adresse nicht auf Google Maps zu finden sei. Google Maps ist ein Online-Kartendienst des US-amerikanischen Unternehmens Google. Und das sei nicht das erste Mal gewesen, dass sie das gesagt bekommen habe.

„Es werden Pakete ausgeliefert und dann auch wieder nicht“, ärgert sie sich. „Und die meisten Pakete kriege ich über DHL zugeschickt.“ Dabei gehe es ihr, wie sie betont, nicht um die Häufigkeit solcher Vorfälle. „Ich bestelle eigentlich nicht wahnsinnig viel“, sagt Krekeler. Was sie ärgert ist vielmehr der Zeitraum, über den sie mit solchen Zustellschwierigkeiten zu kämpfen hat.

Auch wenn sie selbst Pakete verschicke, kämen diese überwiegend verspätet an oder sogar abhanden. „Früher hatte ich diese Probleme auch mit Briefen, das ist mittlerweile aber okay“, findet sie. Ihr jüngster Kontakt mit der DHL-Beschwerdestelle habe für sie nun den Ausschlag gegeben, mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen.

DHL überprüft Adresse

„Die Kritik der Kundin ist nicht nachvollziehbar für uns“, erklärt die für den Bereich Gevelsberg zuständige Sprecherin der Deutsche Post DHL Group. „Seitens der DHL wurden in den vergangenen Monaten alle Pakete pünktlich und erfolgreich zugestellt.“ Das sei intern geprüft worden.

Ein Qualitätsmanager des Unternehmens sei nach Anfrage dieser Zeitung vor Ort gewesen und habe keine Auffälligkeiten an der Adresse finden können. Google-Maps sei für DHL außerdem nicht maßgeblich.

