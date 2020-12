Gevelsberg: Ärger um fehlende Ticketautomaten an Bahnhöfen

Gevelsberg In Fahrtrichtung Hagen gibt es an Bahnhöfen in Gevelsberg keine Fahrkartenautomaten und Ticketentwerter mehr. Das sorgt für Kritik.

Am Bahnhof Gevelsberg und an der Station Gevelsberg Knapp gibt es in Fahrtrichtung Hagen keine Fahrkartenautomaten und Ticketentwerter mehr. Das hat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt, nachdem sich ein Leser an die Redaktion gewandt hatte. Dieser befürchtet, dass vor allem älteren Menschen das Bahnfahren dadurch erschwert wird. Außerdem leide die Attraktivität des ÖPNV darunter, wodurch letztlich auch dem Klimaschutz ein Bärendienst erwiesen werde.

Bernd Hesterberg aus Gevelsberg ist 67 Jahre alt und Inhaber eines Bärentickets. Das bietet der VRR im Abonnement speziell für Menschen ab 60 Jahren aufwärts an. Dementsprechend fahre er öfter mit der S-Bahn, so der Gevelsberger. Dabei ist ihm in den vergangenen Monaten etwas aufgefallen, das er für problematisch hält.

„An den Bahnhöfen in unserem Bereich wurden die Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn sowie die Entwerter komplett im Laufe des Sommers abgebaut“, sagt Hesterberg. Konkret spricht er dabei von der S-Bahn-Strecke zwischen Wuppertal und Hagen. „In Fahrtrichtung Wuppertal wurden daraufhin an den Bahnhöfen neue Fahrkartenautomaten und Entwerter installiert“, schildert der 67-Jährige seine Beobachtungen.

Automaten und Entwerter reduziert

Auf Nachfrage beim VRR erfuhr er, dass die Zahl der Automaten und Entwerter an zahlreichen Standorten reduziert wurde. Der Grund: Kosten. „Man muss doch den Leuten die Möglichkeit geben, ihre Tickets zu entwerten“, ärgert sich Bernd Hesterberg darüber. „Sonst fahren die doch im Grund genommen schwarz.“ Fahrtkarten könnten so an den Bahnhöfen weder gekauft noch entwertet werden, ohne die Seite des Bahnhofs zu wechseln. „Damit werden viele potenzielle Kunden von einer Fahrt abgehalten“, befürchtet Hesterberg. „Wenn Fahrgäste dann ohne entwertetes Ticket einsteigen, riskieren sie eine Strafe von 60 Euro.“ Aus seiner Sicht sollen Kunden so dazu bewegt werden, Tickets über das Internet zu kaufen.

„So werden keine neuen Kunden gewonnen, sondern noch alte Kunden vergrault“, findet er. „Das Umsteigen vom Auto auf den ÖPNV wird hier konterkariert.“ Das sei nicht im Sinne der Umwelt. Außerdem würden insbesondere ältere Leute, die nicht über Internet verfügen oder sich mit der Technik schwertun, von der Verkehrsteilnahme ausgeschlossen. „Ich empfinde das als diskriminierend und arrogant“, sagt Bernd Hesterberg klipp und klar.

„Wir können Ihnen bestätigen, dass am Bahnhof Gevelsberg und an der Station Gevelsberg Knapp keine Fahrkartenautomaten und Entwerter in Richtung Hagen mehr vorhanden sind“, sagt Sabine Tkatzik, Sprecherin des VRR, auf Nachfrage dieser Redaktion. „An den anderen Stationen im Bereich Gevelsberg war auch vorher nur ein Automat vorhanden und die Situation ist hier unverändert.“ Somit seien nicht alle Bahnhöfe im Bereich Gevelsberg und auf den Strecken betroffen.

Kosten-Nutzen-Analyse gemacht

„Grundlage für die Entscheidung war eine Kosten-Nutzen-Analyse aller Automatenstandorte“, bestätigt Tkatzik. „Automatenstandorte mit niedrigen Fahrgeldeinnahmen wurden aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr berücksichtigt.“ Anfang 2021 würden die Standorte jedoch mithilfe neuer, umfangreicherer Vertriebsdaten erneut bewertet, kündigt die Sprecherin an. „Ebenfalls werden wir die örtlichen Gegebenheiten erneut überprüfen.“

Darüber hinaus werde der Online- und Mobilevertrieb zukünftig einen immer größer werdenden Anteil der Fahrscheinverkäufe abdecken. So werde sich die Anzahl der Fahrausweisautomaten im Verbundraum perspektivisch eher reduzieren. „Allen Kunden in Richtung Hagen wird empfohlen, die Tickets auf der anderen Seite des Bahnhofs zu kaufen und zu entwerten“, so Tkatzik. Dabei weist sie auch nochmal darauf hin, dass die Nutzung von Nahverkehrszügen nur mit einem gültigen Fahrausweis erlaubt ist.

Unbeantwortet ließ der VRR die Fragen, wie sich ältere Fahrgäste verhalten sollen, die möglicherweise nicht so online-affin sind, und ob der Verbund die Kritik bezüglich einer schlechteren Attraktivität des ÖPNV und den Folgen für das Klima in dieser Form nachvollziehen kann.

Vertrieb ab 2020 neugestaltet

Bis Ende 2019 verkaufte die Deutsche Bahn im Rahmen eines langjährigen Vertriebsvertrages mit dem VRR Nahverkehrstickets an den SPNV-Stationen in der Region. SPNV steht für Schienenpersonennahverkehr. Das Auslaufen dieses Vertrages hat der VRR laut eigener Aussage genutzt, um den Vertrieb neu zu gestalten und im Rahmen eines europaweiten Wettbewerbsverfahrens neu auszuschreiben.

Schon im März 2017 erhielt die Firma Transdev den Zuschlag und übernahm im Dezember 2019 schließlich den Ticketvertrieb (wir berichteten). Danach wurden sukzessive alte Fahrkartenautomaten abgebaut und neue installiert.

