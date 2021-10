Gevelsberg: Aktionswoche gegen Rechts auch im Rupprechthaus

An symbolträchtiger Stelle, vor dem ehemaligen Rupprecht-Gebäude, werben die Akteure für die diesjährige „Aktionswoche für Zivilcourage und gegen rechte Gewalt.

Gevelsberg. Eine Gedenkveranstaltung im Rupprechthaus, Musiklegende TV Smith im Kuckucksnest: Das Programm der Aktionswoche bietet einiges.

Nachdem coronabedingt im vergangenen Jahr die „Aktionswoche für Zivilcourage und gegen rechte Gewalt“ ausfallen musste, wollen die engagierten Bündnispartner in diesem Jahr nun wieder „Farbe bekennen“. Die Aktionen und Veranstaltungen, die von Montag, 8. November, bis Sonntag, 14. November, stattfinden, sollen eine klare Botschaft vermitteln. Erstmals findet die traditionelle Gedenkveranstaltung im Rupprechthaus statt.

Zum Hintergrund

Man wolle Sorge dafür tragen, dass in Gevelsberg alle Menschen gleich welcher Nationalität, Herkunft oder Religion friedvoll und ohne jede Diskriminierung zusammen leben können. Und dafür sei ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt worden, das von unterschiedlichen Akteuren getragen wird, betont Bürgermeister Claus Jacobi. „Es ist auch diesmal wieder eine Mischung aus Altbewährtem und neuen Thematiken, die die Vielfältigkeit der traditionellen Veranstaltungsreihe widerspiegelt“ und dadurch die Bevölkerung aufs Neue ermutigen soll, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und jedwede Form von Gewalt aktiv zu werden. Und vor dem Hintergrund, dass es nach wie vor „starke rechtsextremistische Tendenzen innerhalb der Gesellschaft gibt“, zeige es sich, dass „der Kontext und der Anlass solch einer Aktionswoche auch in ihrem 13. Jahr immer noch aktuell ist“, so der Bürgermeister der Stadt Gevelsberg.

Die Veranstaltungen

Den Auftakt macht am Montag, 8. November, ab 19 Uhr Muhsin Omurca. Er hat angekündigt, im Filmriss-Kino hinter die Kulissen der Integrationsdebatten zu schauen und mit Bissigkeit, Humor und Sarkasmus „das Miteinander und Gegeneinander zwischen der Aufnahmegesellschaft und der Zugewanderten aufbrechen“. Kombiniert wird sein Programm mit selbstgezeichneten Cartoons, die auf der großen Leinwand zu sehen sein werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Bis zum Beginn der Aktionswoche erarbeitet der Kunstpädagoge Martin Domagala gemeinsam mit 24 jungen Leuten aus der Gevelsberger Förder-, Real- und Hauptschule ein künstlerisches Projekt, welches im Rahmen der Projektkoordination „Jugend stärken im Quartier“ stattfindet. Die Jugendlichen erstellen dabei mittels der Kunstform „Streetart“ ein Selbstporträt mit ihrem persönlichen Statement zum Thema Rassismus. Die Werke werden am Samstag, 13. November, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im Foyer des Ratssaals ausgestellt.

Ebenfalls am Samstag, 13. November, möchte der Internationale Sportverein Gevelsberg 2000 e.V. ab 15 Uhr den Besuchern in der Aula auf der Alten Geer spannende Showkämpfe und Sparings (Übungen) im Kickboxen anbieten. Frei dem Motto „Sport statt Gewalt“ kann sich dabei jeder mit den Boxstars messen oder den Sport selbst einüben, erläuterte der Generalsekretär des Vereins, Karlheinz Berger-Frerich.

Am Abend des 13. November findet dann ab 20 Uhr eine Kooperationsveranstaltung des Antifaschistischen Arbeitskreises mit dem Kuckucksnest und dem Filmriss-Kino statt. Mit dem Musiker TV Smith wird dort ein Künstler, der als Pionier der ersten britischen Punkrock-Welle gilt und in seinen Songs eine Gesellschaft besingt, die nicht erst seit dem Brexit tief gespalten ist und deren Sozialsystem schon vor Corona bröckelte. TV Smith werde, so berichtete Kinobetreiber Klaus Fiukowski, seine Stücke im Modus des klassischen Singer-Songwriters, also nur begleitet von seiner eigenen Akustikgitarre, präsentieren.

Zeitgleich, also am Samstag, 13. November, ab 20 Uhr werden im Zentrum für Kirche und Kultur gänzlich andere Töne mit Irith Gabriely, der „Quuen of Klezmer“angeschlagen. Gemeinsam mit der Klezmergruppe „Colalaila“ spielt sie Klassik, Jazz, Welt- und Klezmermusik. Irith Gabriely hat sich dem interkulturellen, interreligiösen Dialog verschrieben und hat sich als vielfältige Musikerin für Frieden, Weltoffenheit und Toleranz etabliert. Ergänzt wird das Programm durch kleine literarische Beiträge des Slam-Poeten Michael Schumacher und dem Lyriker Thorsten Trelenberg.

Im Rupprechthaus wird es am Sonntag, 14. November, eine Gedenkveranstaltung geben. Foto: Max Kölsch / WP

Zum Abschluss der Aktionswoche wird die offizielle Gedenkveranstaltung zum 83. Jahrestag der Novemberpogrome 1938 gegen Menschen jüdischen Glaubens am Sonntag, 14. November, ab 10 Uhr im ehemaligen Rupprecht-Kaufhaus stattfinden. Ein symbolträchtiger Ort, wie Bürgermeister Claus Jacobi hervorhebt, da dass Kaufhaus zur damaligen Zeit von dem jüdischen Ehepaar Fedor und Johanna Rosenthal betrieben wurde. Die Rosenthals wurden enteignet, Fedor Rosenthal ins KZ Oranienburg verschleppt und dort Weihnachten 1938 ermordet. Erstmalig wolle man an dieser Stelle ein deutliches Zeichen für die Gegenwart und Zukunft setzen, dass in Gevelsberg kein Platz für undemokratisches und menschenverachtendes Gedankengut ist.

Weitere Aktionen

Zusätzlich soll mit einer Ausstellung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschist*innen noch einmal an die dunkle Zeit erinnert und über aktuelle Entwicklungen informiert werden. Während der ganzen Woche über bietet die Stadtbücherei allen interessierten Leserinnen und Lesern – egal ob Groß oder Klein – jeweils einen Büchertisch zum Thema rechte Gewalt und Zivilcourage an.

Natürlich werden auch in diesem Jahr zahlreiche Schulklassen in die „Aktionswoche für Zivilcourage und gegen rechte Gewalt“ mit eingebunden. Egal ob sie an den „Statt-Rundfahrten“ teilnehmen, bei einer Kinovorführung die Geschichte erleben „Als Unku Edes Freundin war“ oder sich im Rahmen eines Kinoseminars zum Thema „Nationalsozialistische Filmpropaganda“ informieren.

Nach dem Motto „Bilder sagen mehr als tausend Worte“, präsentieren die Schülerinnen und Schüler der Städtischen Realschule Gevelsberg während der Aktionswoche Gemälde zum Thema „Zivilcourage“ in einer digitalen Ausstellung auf der Homepage der Schule.

An der Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften eine Woche lang intensiv mit verschiedenen Schwerpunkten rund um Rassismus und Zivilcourage auseinander. Jede Jahrgangsstufe wird dabei eines der Hauptthemen Identitäten, Gewalt, Religionen, Rassismus, Menschenrechte und Zivilcourage behandeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm