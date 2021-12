Gevelsberg: Anwohnerin spricht Einbrecher an

Gevelsberg. Ein Anwohnerin trieb am Donnerstagabend (23. Dezember) vier Männer in die Flucht, die versucht hatten, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen.

Nachdem sie am Donnerstag bei einem Einbruchsversuch in der Straße Am Schultenhof aufgefallen waren, ergriffen vier Unbekannte die Flucht. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf die Täter. Diese hatten gegen 17.55 Uhr versucht, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Eine Anwohnerin bemerkte die vier und sprach sie an. Daraufhin flüchteten die Täter sofort in Richtung Hagener Straße.

Die Tatverdächtigen – allesamt männlich – werden wie folgt beschrieben: Ein Verdächtiger war etwa 1,70 Meter groß, circa 20 Jahre alt, hatte dunkle Stoppelhaare und trug eine dunkle Strickmütze. Die drei anderen waren 1,60 bis 1,70 Meter groß und trugen dunkle Kapuzenpullover.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02332/9166-5000

