Gevelsberg: Anwohnerin stört Einbrecher

Gevelsberg. Lautes Klirren hat eine Anwohnerin aus Gevelsberg am Samstag gegen 21 Uhr gehört. Als sie auf den Balkon geht, macht sie eine unschöne Entdeckung.

Die Frau wohnt an der Weststraße in Gevelsberg. Ihr Balkon ist zur Volkshochschule in der Mittelstraße gewandt. Als die 50-jährige Gevelsbergerin von ihrem Balkon auf sich aufmerksam machte, fiel ihr ein Mann auf, der in Richtung Weststraße davon lief. Er war mit einer Jeanshose bekleidet.

Lesen Sie auch: Gevelsberg Paar wohnt in früherem Kult-Club, in dem es sich kennenlernte

Die verständigte Polizei stellte eine eingeschlagene Fensterscheibe fest, das Tatwerkzeug konnte nicht aufgefunden werden. Vermutlich versuchte der unbekannte Täter in das Gebäude einzubrechen, wurde jedoch durch die Gevelsbergerin gestört. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief negativ.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm