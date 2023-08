Gevelsberg: Auf dieses Verbrechen geht die Stadt zurück

Gevelsberg. Eine Zeitreise ins Jahr 1225: Zurück zu dem blutigen Ursprung von Gevelsberg. Wann und wo die Geschichte der Stadt erzählt wird.

Gevelsbergs geschichtlicher Ursprung beruht auf einem Verbrechen, das sich am 7. November 1225 ereignete. Im Hohlweg am „Gievilberch“ wurde an diesem Tage der Kölner Erzbischof und Reichsverweser Engelbert, Graf von Berg, von seinem Neffen, dem Grafen von Isenberg, überfallen und erschlagen.

Um 1230 herum errichtete man an der Todesstelle ein Sühnekloster, das zur Keimzelle der Stadt wurde. Ein Kriminalfall, der am Dienstag, 22. August, beim VdK-Treff noch einmal lebendig wird.

Zeitreise ins historische Gevelsberg

Zu Gast ist der bekannte Journalist und Autor Uwe Schumacher, der den Teilnehmenden diese mittelalterliche Geschichte sowie das Leben von Engelbert auf spannende und unterhaltsame Weise näherbringen wird.

Musikalisch wird er dabei begleitet von seiner Frau Gabriele auf der Gitarre. Für viele keine Unbekannte, da sie bei der Stadt Gevelsberg 20 Jahre lang Leiterin der Abteilung Soziale Leistungen war und sich zuletzt als Behindertenbeauftragte um die Themen Barrierefreiheit und Teilhabe kümmerte.

Alle Gäste sind eingeladen

Ab 15 Uhr wird sich das Ehepaar in der Gaststätte „Am Ufer“, Hagener Straße 289, auf eine Zeitreise ins historische Gevelsberg begeben und Sorge dafür tragen, dass diese Veranstaltung für alle etwas ganz Besonderes wird, was man keinesfalls verpassen sollte. Der VdK-Treff ist nicht nur etwas für Mitglieder, interessierte Gäste sind auch herzlich willkommen.

