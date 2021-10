Gevelsberg: Auftakt der Abendläufe im Stadion Stefansbachtal

Der Gevelsberger Abendlauf (hier eine Archivaufnahme): In Kürze fällt der Startschuss für die nächste Saison.

Gevelsberg. Laufen, Joggen, Walken unter Flutlicht im Stadion Stefansbachtal: In Gevelsberg beginnt in Kürze die Abendlauf-Saison.

In den Wintermonaten ist dienstags und donnerstags in der Zeit von 18 bis 20 Uhr wieder Laufen, Joggen oder Walken unter Flutlicht im Stadion Stefansbachtal möglich. Bürgermeister Claus Jacobi wird zusammen mit Sportgeschäftsinhaber Andreas Reschop sowie Tim Leweringhaus vom Bauverein Gevelsberg am Donnerstag, 11. November, um 18 Uhr im Stadion Stefansbachtal den Startschuss zum Auftaktlauf unter Flutlicht geben.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Bereits zum dreizehnten Mal sponsert der Bauverein Gevelsberg die beliebte Laufserie „Gevelsberger Abendläufe“ mit 1000 Euro zur Finanzierung der Energiekosten. Andreas Reschop verlost als Anreiz unter allen aktiven Teilnehmern des Auftaktlaufes wieder Gutscheine von Intersport Reschop. Zusätzlich verteilt der Gevelsberger Geschäftsmann an diesem Abend an die ersten registrierten Läuferinnen und Läufer wieder eine kleine Überraschung.

Lesen Sie auch: AVU hebt Gaspreise an: So teuer wird es für Kunden in EN

Die Abendlaufsaison wird voraussichtlich bis Ende März 2022 dauern. Bis zu diesem Termin ist zweimal pro Woche das Laufen auf der beleuchteten 400-Meter-Kunststoff-Laufbahn möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm