Gevelsberg: Aus Mondscheinbummel wird langer Einkaufsabend

Solche Bilder soll es in diesem Jahr nicht geben: Menschenmassen drängeln sich beim Mondscheinbummel auf der Mittelstraße in Gevelsberg.

Gevelsberg. Aus dem Mondscheinbummel in Gevelsberg wird kurz vor Freitag nun doch etwas anderes. Auch für Autofahrer gibt es dabei Neuigkeiten.

Keine Musik, kein Lichterpfad, kein Treffen mit Freunden – einzig ein langer Einkaufsabend bis 22 Uhr. So wird der ursprünglich als Mondscheinbummel angekündigte Abend am 27. November ablaufen. Pro-City-Vorsitzender Andreas Niehues teilte Bürgermeister Claus Jacobi mit, dass der Stadtmarketingverein an diesem Freitag auf die Straßensperrung verzichten möchten.

„Wir werden auf die Straßensperrung und den Lichterpfad verzichten, weil wir einen Veranstaltungscharakter zu vermeiden haben“, erklärt Niehues am Dienstagnachmittag. „Bei diesem langen Einkaufsabend handelt es sich um keine Veranstaltung, sondern eine reine Verlängerung der Öffnungszeiten nach dem Ladenöffnungsgesetz.“

Verweis auf Hygiene-Regeln

Die Stadt Gevelsberg und auch Pro City hätten keinerlei Einfluss auf eine Begrenzung der Öffnungszeiten, diese könne jeder Einzelhändler nach den im Ladenöffnungsgesetz festgelegten Regularien selbst bestimmen. Außerdem bitten die Stadt Gevelsberg und Pro City ausdrücklich darum, dass die Besucher sich an die Maskenpflicht und die AHA-Regeln halten und ihre Kontakte so gering wie möglich halten.

Einkaufen, den lokalen Handel und die Gastronomie unterstützen steht im Vordergrund. „Es werden wieder andere Zeiten kommen, in denen wir die Mittelstraße sperren und große Feste gemeinsam feiern. Bis dahin müssen wir vernünftig sein und nur das Nötigste erledigen“, betont der erste Vorsitzende von Pro City.

Stadt begrüßt Vorschlag

Bürgermeister Jacobi begrüßt den Vorschlag des Stadtmarketingvereins ausdrücklich und bedankt sich für das durch den Verzicht auf die Straßensperrung gezeigte Verantwortungsbewusstsein. „Dies ändert nichts daran, dass es das legitime Recht eines jeden Einzelhändlers ist, die gesetzlichen Ladenöffnungszeiten am Freitagabend bis 22 Uhr auszuschöpfen“, so Jacobi. „Letztlich ist jeder hier in Gevelsberg ausgegebene Euro besser investiert als in den völlig überfüllten Fußgängerzonen und Shoppingmeilen der großen Oberzentren.“

Ursprünglich hatten Pro City und Stadt angekündigt, die Mittelstraße für den Mondscheinbummel wie gewohnt zu sperren, auch wenn es keine Stände gibt. So sollte Besuchern ermöglicht werden, beim Bummeln den nötigen Abstand untereinander einzuhalten.

