Gevelsberg: Ausbau der Kirchwinkelstraße wird teurer

Ein Baustellenschild (Symbolbild) steht am Straßenrand. Der Ausbau der Kirchwinkelstraße in Gevelsberg wird teurer als geplant.

Gevelsberg. Nicht nur barrierefreie Bushaltestellen und eine neue Straßenbeleuchtung in Gevelsberg wird teurer als geplant. Auch der Straßenbau.

Steigende Kosten ziehen sich durch viele Bereiche des derzeitigen Lebens, aber auch der Verwaltungsarbeit. Der Umbau bestimmter Bushaltestellen in Gevelsberg wird teurer, ebenso die Modernisierung von Teilen der Straßenbeleuchtung. Auch im Straßenbau schlägt sich die Entwicklung nieder. Der Rat der Stadt hat einstimmig zusätzliche Mittel für den Ausbau der Kirchwinkelstraße zwischen der Hausnummer 44 und der Stadtgrenze durchgewunken. In diesem Fall geht es um einen Mehraufwand in Höhe von 126.150 Euro.

Im Rahmen der Mittelanmeldung für den Finanzplan 2022 seien die Baukosten für die Erneuerung der Straßenoberfläche Kirchwinkelstraße auf 254.000 Euro geschätzt worden, wie die Stadtverwaltung erklärt. Zuzüglich Baunebenkosten (TB Gev, Vermessung etc.) seien 300.000 Euro im Haushaltsplan 2022 eingestellt worden.

Steigerungen bei Material

Nach Ausschreibung der Maßnahme und erfolgter Submission am 17. Oktober 2022 würden die Baukosten des wirtschaftlichsten Angebotes (Anteil Straßenbau) bei 310.114,74 Euro liegen. Das wirtschaftlichste Angebot liege durch erhebliche Preissteigerungen bei Materialien wie beispielsweise Kraftstoff, Asphalt und mehr damit 22 Prozent über der Kostenschätzung aus dem Jahr 2021.

Außerdem:

Durch diese Baukosten zuzüglich Kosten für die Technischen Betriebe in Höhe von 30.000 Euro und eines Sicherheitszuschlages in Höhe von 20 Prozent ergibt sich laut Stadt für die Maßnahme ein Gesamtbedarf von 402.137,69 Euro. Unter Berücksichtigung bereits vorgemerkter Aufträge ergebe sich damit der Mehrbedarf von gerundet 126. 150 Euro.

Die Finanzierung solle durch Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln sichergestellt werden. Deckungsmittel stehen laut Stadtverwaltung zur Verfügung und werden wie bei den Bushaltestellen Hundeicken und Kirchwinkelstraße sowie der Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus Mitteln zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet gespeist.

