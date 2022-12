Gevelsberg: Ausbau von Bushaltestellen erheblich teurer

Die Bushaltestelle am Hundeicken in Gevelsberg (hier ein Archivfoto). Ihr barrierefreier Ausbau wird teurer, als ursprünglich geplant.

Gevelsberg. Der barrierefreie Umbau zweier Bushaltestellen in Gevelsberg wird erheblich mehr kosten, als ursprünglich geplant. Die Politik hat entschieden.

Einmal rund 83.510 Euro für die Bushaltestelle Hundeicken, einmal rund 98.140 Euro für die Bushaltestelle Kirchwinkelstraße. Darauf belaufen sich laut Stadt Gevelsberg jeweils die Mehrkosten für deren barrierefreien Umbau. Die Politik in Gevelsberg segnete den Vorschlag der Stadt, diese Mittel bereitzustellen, einstimmig ab.

Schon im August 2017 hatte die Stadt die beiden Bushaltestellen nach eigenen Angaben zur Gewährung einer Zuwendung beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) angemeldet. Wegen der damals kalkulierten Gesamtausgaben hätten beide Haltestellen gemeinsam angemeldet werden müssen, um die Mindestfördersumme zu erreichen.

Die Maßnahmen würden den Zielen des Nahverkehrsplans des Ennepe-Ruhr-Kreises zur Erreichung eines barrierefreien und attraktiven ÖPNV im Kreisgebiet entsprechen. Da der Förderantrag bereits beschieden sei und die Verlängerung des Durchführungszeitraums seitens des Fördergebers nicht gesichert sei, sei die Maßnahme zeitnah umzusetzen, wie es aus dem Rathaus heißt.

Mittel durch andere Maßnahme gedeckt

Die deutliche Kostensteigerung ist laut Stadt Gevelsberg vor allem auf die Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise zurückzuführen. Basierend auf einer ähnlichen in diesem Jahr ausgeschriebenen Baumaßnahme sei mit in der Folge genannten Kosten zu rechnen. Für die Haltestelle Hundeicken standen im Haushalt bislang 140.098,53 Euro zur Verfügung. Für die Haltestelle Kirchwinkelstraße standen bislang 174.778,52 Euro zur Verfügung.

Die überplanmäßigen Mittel stellt die Stadt aus Geldern zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung zur Verfügung – eine Maßnahme, die in 2022 nicht mehr zur Ausführung kommen werde.

Im Bereich Straßenbeleuchtung kommen ebenfalls zusätzliche Kosten auf die Stadt Gevelsberg zu. So war in einer der jüngsten Sitzungen des Rates auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung An der Drehbank und in der Mühlenstraße Thema. Auch diese Mitteln werden aus dem Topf gespeist, der eigentlich für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet vorgesehen war. Die Rede ist von 68.570 Euro für den Bereich An der Drehbank und 53.680 Euro für die Mühlenstraße. Auch in diesem Fall stimmte die Politik einstimmig dafür, die zusätzlichen Mittel aufzuwenden.

