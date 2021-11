Der Künstler und Comedian Dieter Nuhr (hier bei einer anderen Ausstellung) stelle digitale Malerei und Fotografien in Gevelsberg aus.

Veranstaltung Gevelsberg: Ausstellung von Dieter Nuhr in der Kunsthalle

Gevelsberg. Dieter Nuhr kommt nach Gevelsberg, um seine eigene Ausstellung in der Kunsthalle zu eröffnen.

Die Kunsthalle Gevelsberg lädt zum Besuch der Ausstellung mit Werken vom bekannten Kabarettist, Komiker, Autor, Fotografen und Fernsehmoderator Dieter Nuhr ein. Die Ausstellung geht vom 28. November bis 16. Januar. Öffnungszeiten sind sonntags von 14 bis 18 Uhr (Änderungen vorbehalten) sowie nach Vereinbarung unter www.hense.art/fuehrungen.

Die Eröffnung findet am 28. November um 15 Uhr in Anwesenheit des Künstlers statt. Aufgrund von Zugangsbeschränkungen bittet die Kunsthalle um Verständnis dafür, dass an diesem Tag nur geladene Gäste eingelassen werden können. Für den Besuch gilt die 2G-Regel.

