Gevelsberg: Auto überschlägt sich und landet auf Feld

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz (Symbolfoto). In Gevelsberg ist ein 19-Jähriger nach einem Unfall ins Krankenhaus gekommen.

Gevelsberg. In Gevelsberg hat es einen Autounfall gegeben, bei dem ein noch junger Fahrer aus einer Kurve geraten ist.

Aus bisher unbekannten Gründen geriet am Mittwochvormittag ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem VW Polo auf der Silschederstraße in Gevelsberg in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hier gegen einen Stromverteiler, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit dem kostenfreien Newsletter +++

Der Wagen kam auf einem Feld zum Stillstand. Der Fahranfänger verletzte sich bei dem Unfall leicht, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm