Gevelsberg: Autoscheibe eingeschlagen und Tablet gestohlen

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. In Gevelsberg haben Unbekannte die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und ein Tablet erbeutet.

Gevelsberg. Unbekannte haben in Gevelsberg die Scheibe eines parkenden Pkw eingeschlagen und ein Tablet, das an der Armatur befestigt war, gestohlen.

Am Sonntag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines an der Haßlinghauser Straße geparkten VW Tiguan ein.

Der Besitzer hatte seinen Wagen am Vormittag, gegen 11 Uhr, an der Straße abgestellt. Als er gegen 14.45 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er direkt die eingeschlagene Scheibe fest. Aus dem Fahrzeug wurde ein Tablet der Marke Huawei gestohlen, welches an der Armatur befestigt war.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

