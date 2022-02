Gevelsberg: AVU erneuert Leitungen – Straßensperrung

Gevelsberg. Die AVU erneuert Leitungen in Gevelsberg. Dafür kommt es zu Bauarbeiten und Verkehrseinschränkungen.

In der kommenden Woche beginnt die AVU Netz mit Vorbereitungen für eine Leitungserneuerung in der Straße „Am Waterkamp“ (Ortsteil Vogelsang) in Gevelsberg. Um die geeignete Trasse festzulegen, werden Suchschachtungen durchgeführt. Diese Arbeiten sind witterungsabhängig und sollen in den nächsten zwei Wochen stattfinden.

Im Bereich der Bohrungen wird die Straße gesperrt – deshalb wird im Gegenzug die Durchfahrtssperre Höhe Am Waterkamp 16 geöffnet, so dass die Anwohner ihre Häuser immer erreichen können. Insgesamt sind sechs Kopflöcher geplant. Die AVU Netz bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für eventuelle Beeinträchtigungen.

