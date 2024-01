Gevelsberg: AVU spendet 10.000 Euro „Weihnachtsgeld“

AVU-Netz-Geschäftsführer Markus Kosch (links) und Ralf Holtmann (Dritter von rechts) und AVU-Vorstand Uwe Träris (rechts) bei der Spendenübergabe an Vertreterinnen und Vertreter der begünstigten Initiative bzw. des Vereins.

Gevelsberg Welche Einrichtungen das Energieunternehmen im Rahmen der alljährlichen Weihnachtsaktion diesmal unterstützt wurden, lesen Sie hier.

Menschen am Rande der Gesellschaft helfen, Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen und Familien in der Erziehung ihrer Kinder unterstützen: Ehrenwerte Aufgaben, die leider zu oft unterfinanziert sind. Spenden sind daher stets willkommen – wie auch die jeweils 5.000 Euro für den Verein „Unsichtbar“ und für die Initiative „HAZ – Arbeit + Zukunft“, gespendet von AVU und AVU Netz. In der Gevelsberger AVU-Verwaltung überreichten die Unternehmen nun das Geld den Vertretern der beiden Einrichtungen.

Lange Spenden-Tradition

Damit setzen die Energieunternehmen eine lange Tradition fort. Jedes Jahr zu Weihnachten wählen sie Einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis aus, deren soziales Engagement mit einer größeren Spende unterstützt werden soll. „Wir von der AVU stärken dieses Mal die Anstrengungen von „HAZ Arbeit + Zukunft“ in Hattingen. Uns beeindruckt sowohl das Engagement gegen Jugendarbeitslosigkeit als auch die umfangreiche Jugend- und Familienhilfe“, sagt AVU-Vorstand Uwe Träris.

„Im Bereich Jugendberufshilfe stehen wir immer wieder vor großen finanziellen Herausforderungen bezüglich adäquater Ausstattung unserer Werkbereiche und Unterrichtsräume mit Materialien, digitalen Tools und Endgeräten. Hier werden wir einen Großteil der Spende einsetzen“, sagt Dirk Lünenschloß. von „HAZ“. „Ein weiterer Teil des Geldes wird im Bereich Jugend-und Familienhilfe verwendet. Wir finanzieren damit die RuhrtopCard für die Kinder, die an unseren freizeit- und erlebnispädagogischen Maßnahmen teilnehmen. So sind viele Attraktionen in der Umgebung günstiger oder sogar kostenlos.“

Lebensmittel Bedürftigen bringen

Die zweiten 5.000 Euro gehen nach Ennepetal: „Seit mehr als acht Jahren hilft der Verein „Unsichtbar“ obdachlosen und armen Menschen. Für sein Engagement wurde er 2022 mit dem Ehrenamtspreis des Landes NRW ausgezeichnet. Unsere diesjährige Spende wissen wir daher in besten Händen“, erklärt für die AVU Netz Geschäftsführer Ralf Holtmann.

Der Verein setzt die Spende für ein neues Projekt ein: „Bisher haben wir mit Lebensmittelspenden von Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstagen und ähnlichem nicht gearbeitet“, sagt Beate Wachsmann vom „Unsichtbar“-Vorstand. „Wir haben aber festgestellt, dass es sehr viele bedürftige Menschen gibt, die sich darüber freuen würden, wenn wir ihnen solche Lebensmittel bringen. Entweder zum sofortigen Erwärmen oder zum Einfrieren. Für dieses Projekt benötigen wir dann einiges, über einen Transporter bis hin zu diversen geeigneten Behältern. Da ist das Geld von AVU Netz bestens angelegt.“

