Gevelsberg: AWo stellt Veranstaltungen für 2023 vor

Gevelsberg. Der AWo-Ortsverein Gevelsberg hat in diesem Jahr wieder viel vor. Auf diese Veranstaltungen können sich die Menschen freuen.

„Wenn Corona einen positiven Aspekt zu bieten hatte, dann den, dass uns unsere Mitglieder in den letzten beiden Jahren treu geblieben sind.“ Ein Satz aus dem Munde von Hans-Christian Schäfer, der nicht nur Dankbarkeit ausdrückt, sondern Mut gibt, endlich wieder voll durchzustarten zu können.

Auch „bei uns im AWO-Ortsverein Gevelsberg“ sorgte die Pandemie dafür, dass „wir etablierte und beliebte Veranstaltungen immer wieder absagen mussten“, fasst der stellvertretenden Vorsitzende die letzten Jahre zusammen und erhält diesbezüglich ein zustimmendes Nicken von der Ortsvereins-Vorsitzenden Martina Drucks und Schriftführer Gerhard Lützenbürger. Alle drei möchten der Öffentlichkeit einen kurzen Ausblick auf 2023 präsentieren, aus dem ersichtlich wird, dass der AWO Ortsverein Gevelsberg seine Erfolgsserie mit vielfältigen, innovativen und kooperativen Aktivitäten fortsetzt.

Und los geht es bereits schon am 20. März um 17 Uhr in der Aula der Neustraße mit der ultimativen Rate- und Quizshow „Wetten dass … AWO mitmacht“. Dabei gehe es um Fragen aus verschiedenen Gebieten, die schnell und richtig beantwortet werden müssen, erklärt Martina Drucks. „Das Ganze dauert zirka zwei Stunden und wird präsentiert vom Bochumer Theater Löwenherz“.

Lesen Sie auch:

Wenn sich eine Veranstaltung großer Beliebtheit erfreut, dann ist es das Erdbeerfest, bei dem man immer wieder aufs Neuste zeigte, was man mit der Frucht so alles machen kann. „Hierzu laden wir am 2. Juni ab 15 Uhr in den Hof der Neustraße 10 ein.“ In diesem Zusammenhang, fügt Gerhard Lützenbürger hinzu, dass diese Veranstaltung bisher immer in der Cafeteria vom Elfriede-Hetzler-Seniorenzentrum in der Kampstraße stattgefunden hätte.

Zukunft der Cafeteria

„Zu Beginn des Jahres haben wir mit Einrichtungsleiterin Christine Werchan über die Zukunft der Cafeteria gesprochen und schweren Herzens vereinbart, dass wir, bedingt durch zurückgehende ehrenamtliche Arbeit den Betrieb dort nicht mehr aufrechterhalten können.“ Kein leichter Entschluss für „uns als Vorstand“, da der Ortsverein seit 1977 dort „eine zweite Heimat“ gefunden hatte.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Des Weiteren dürfen sich die Ortsvereinsmitglieder und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am 5. August auf das zehnjährige Jubiläum vom Vicus Treff und der Villa Elberfeld freuen, sie können sich am 19. August auf eine Wanderung an Orte innerhalb der Stadt begeben, die daran erinnern und man hat die Möglichkeit zur Teilnahme an „unserer Herbstfahrt am 13. September“. Hierfür, so verrät Martina Drucks, plane Reiseleiter Jürgen Taake bereits schon jetzt eine unvergessliche Route.

Last but not least wird es in diesem Jahr auch wieder die alljährliche Mitgliederehrung (am 21. September), eine Jahreshauptversammlung (am 18. Oktober) sowie die traditionelle Adventsfeier geben, die für den 1. Dezember geplant sei und für „die wir eine „besondere musikalische Überraschung geplant haben“, lässt das Trio wissen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm