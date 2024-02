Gevelsberg: Bariton marschiert barfuß durch Zuschauerreihen

Gevelsberg Was war das denn für ein Auftritt in Gevelsberg? Bei der Operngala der Konzertgesellschaft marschiert der Bariton barfuß durch die Zuschauerreihen.

Drei starke Stimmen und ein großartiges Orchester Gevelsberg erklangen jüngst beim 3. Meisterkonzert der Konzertgesellschaft Gevelsberg im Zentrum für Kirche und Kultur.

Wann haben Musikliebhaber ein solches Angebot? Drei stimmgewaltige Solisten, ein großes Orchester und ein Moderator mit dem Schlüssel zur Opernwelt in der Hand auf der Bühne in Gevelsberg? Die Mitglieder der Konzertgesellschaft, aber auch andere Musikliebhaber, hatten wohl im Gefühl, dass sie ein Konzert der Extraklasse nicht verpassen durften.

Und die Zuschauer wurden alles andere als enttäuscht. Dem Komponisten Gioachino Rossini war das dritte Meisterkonzert der Jubiläumssaison der Konzertgesellschaft gewidmet. Moderator Dominik Wilgenbus stellte den Italiener als „Genie und Genießer“ vor. Rossini wollte seine zahllosen Fans im 19. Jahrhundert unterhalten und erheitern. Und so konnten sich auch die Gevelsberger köstlich amüsieren. Zum Beispiel, als Bariton Giulio Alvise Caselli in seiner Rolle als „Barbier von Sevilla“ barfuß zwischen den Stuhlreihen zur Bühne marschierte. Kaum zu glauben, dass Rossinis bekannteste Oper bei der Premiere in Rom durchgefallen ist.

David Ferro, Tenor und die Mezzosopranistin Céline Akçağ vervollständigten das Gesangstrio mit großer Stimme und ebenso großem Charme. Sie sangen vor der eindrucksvollen Kulisse der Philharmonie Südwestfalen unter der Leitung ihres Chefdirigenten Nabil Shehata.

